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شاهد.. عمرو أديب يوجه رسالة عاجلة إلى السيسي

السبت 08/مايو/2021 - 10:26 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي عمرو أديب، إن القرارات التي إتخذتها الدولة بشأن مواعيد غلق المحال والمقاهي والمطاعم في التاسعة مساء قرارا صحيحا، معلقا: "الدولة كانت حمولة.. استحملت 23 يوم من رمضان الناس عملت فيهم كل حاجة".

وعقب "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر منصة "شاهد"، مساء الجمعة، على مطالبة أحد المواطنين الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال جولته التفقدية لعدد من الطريق اليوم برفع الحظر، قائلا: "ياريس مترفعش الحظر".

ووجه الإعلامي عمرو أديب، رسالة إلى الرئيس السيسي، قائلا: "مترفعش الحظر يا ريس الدنيا صعبة، وبتشوف التقارير كلها بنفسك"، مضيفا: "الريس بيقول للناس خلال جولته فين الكمامات.. أنا لو مكانه اعمل جزاءات للناس دي كلها".

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