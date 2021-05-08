الجيش اليمني يعلن مقتل واصابة عشرات الحوثيين في مأرب

أصدر المركز الإعلامى للجيش الوطني اليمني، بيانًا أعلن فيه عن مقتل وإصابة عشرات الحوثيين فى معارك بمحافظة مأرب، شرقي البلاد.

وشنت مدفعية الجيش، قصفًا مدفعيًا استهدف تجمعات ومواقع تتمركز فيها ميليشيا الحوثى الانقلابية المدعومة من ايران فى محازيم ماس، شمال غرب مأرب".

وقد أسفر القصف، عن خسائر بشرية ومادية كبيرة فى صفوف الميليشيا الانقلابية.

واندلعت معارك عنيفة، بين كلا الجانبين فى جبهات القتال غرب وجنوب مأرب، وسط قصف لمقاتلات التحالف على مواقع الميليشيا.