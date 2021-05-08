النمر" الحلقة 25.. إصابة محمد رياض برصاصة من مجهول







عرضت قناة" الحياة" أمس الحلقة 25 من مسلسل" النمر" للفنان محمد إمام، ودارت الأحداث حول ذهاب "شمس" نيرمين الفقي لـ"النمر " محمد إمام " لإعطائه خنجر والده الذي ورثه عن جده، وأخبرته أن قاتل والده"ماهر" هو" الشيمي رضوان" محمد رياض، وبدأت تحكي له تفاصيل يوم الحادث، وعن كيفية محاولتها لإنقاذ والده، ولكنها فشلت حتى وقعت مغشية عليها من دخان الحريق.



طلب "خالد" مؤمن نور من والده "الشيمي"أن يكتب له المصنع باسمه بعدما علم أن "علي" محمد مهران شقيقه، وهدده أنه سيفضح أمره وأنه يعلم بقتله لأخيه، فينفعل عليه، ويتهمه بأنه يسير وراء كلام زوجته "فريدة" ولاء الشريف، ويأمره بأن يطلقها، وقد استمعت "فريدة" إلى حديثهم، وعندما تدخل عليهم ينهون حديثهم ثم يصعد "خالد" معها لحجرتهم، وفي اليوم التالي جلس "الشيمي" مع ابنته "ملك" هنا الزاهد، وأخبرها بأنه سيكتب لهت كل شئ باسمها وأوصاها أن تعطى لأخيها حقه.



توجه" الشيمي" محمد رياض، و"عنتر الحلق" بيومي فؤاد، و "الحاوي" أحمد حلاوة "، على زيارة معرض" النمر" محمد إمام، ولكنه قابلهم مقابلة سيئة، ووصفهم بلصوص الصاغة، فينفعل" عنتر" عليه، ثم تحدث مشادة كلامية بينهم، فيتركوه وينصرفوا.



هجوم شخصان ملثمان على محل الذهب الخاص بـ"النمر" وبدأوا فى إطلاق النيران عليه، لكن النمر ينجح في إصابة أحدهم فى كتفه، مما جعل الإثنين يفرين هاربين، ثم خرج النمر للصاغة وهددهم أن سينتقم مما فعل ذلك، وأتى رجال الصاغة له يخبرونه بأنهم مستعدين أن يأخذوا حقه مما فعل فيه ذلك، لكنه رفض تدخل أى شخص فيما حدث.



وتبين بعد ذلك أن هؤلاء الملثمين تم ارسالهم له من قبل "عنتر الحلق" بيومي فؤاد، وهدده "الشيمي " بأن يبعد عن عبد الله وأنه إذا مسه بأي سوء سينتقم منه، وبعد ذلك توجهت الشرطة للنمر لكي تسأله عن الشخص الذى يتهمه في الهجوم عليه، فيخبرهم بأنه يشك في أن النمر من قام بذلك.



يطلب "الشيمي" عشرين مليون جنيه من "ملك"، وتحضرهم له من البنك، وتسأله عن سبب ذلك فيرفض اخبارها بالحقيقية، ويستنتج النمر أن تلك الأموال هي حق الماسة التي سرقت من والده، فيتجه وراءه، وعند وصوله لمخزن أبو رواش يرفع المسدس فى وجه فيعرض عليه الشيمى الأموال مقابل أن يتركه، فيخبره بأنه لم يقتل أخيه ماهر ثم يقرر أن يعترف له عن الشخص الذى قتل شقيقه وسرق الماسة منه، ولكن قبل أن ينطق تأتى رصاصة من شخص مجهول موجهة نحو قلب الشيمى.



يذكر أن مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، وهنا الزاهد، ومحمد رياض، ونرمين الفقى، وبيومى فؤاد، وخالد أنور، ومحمود حافظ، وولاء الشريف، ومحمد مهران، وأحمد حلاوة، وحجاج عبد العظيم، وأحمد حلاوة، وأحمد عبد الله محمود، ومؤمن نور، وتأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى.