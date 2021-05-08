اندلاع حريق كبير عند مدخل مدينة بوشهر يإيران

اندلع حريق كبير، مساء أمس الجمعة، عند مدخل مدينة ‎بوشهر جنوبي إيران والتي تضم محطة "بوشهر" النووية.

وبحسب وسائل إعلام إيرانية، وقع الحريق في منطقة تابعة للبحرية الإيرانية قرب المدينة، وتوجهت فرق طوارئ إلى الموقع، وتمكنت بعد ساعتين من احتواء الحريق.

وقال مسؤولون محليون، إن الحريق لم يؤد إلى إصابات ولم يعرف سبب اشتعال النيران حتى الآن.

وفي وقت سابق، اندلع حريق كبير في منطقة "شكوهية" الصناعية بمدينة قم في جنوب طهران، أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.