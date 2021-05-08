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انذار للموسيقين لحبس عمر كمال ومنعه من الغناء بعد حفله التجمع الخامس

السبت 08/مايو/2021 - 10:40 ص
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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انذار للموسيقين لحبس عمر كمال ومنعه من الغناء بعد حفله التجمع الخامس


قدم أيمن محفوظ المحامي انذارًا للفنان هاني شاكر نقيب الموسيقين بسبب الحفلة التي اقامها مطرب المهرجانات عمر كمال امس بالتجمع الخامس وأعلن عنها علي صفحته الرسمية صباح اليوم.

بدأ أيمن محفوظ المحامي انذاره لنقيب الموسيقين بأنه 
علي الرغم أن جائحة كورونا تصيب العالم في مقتل نجد أن هناك من يتحدي قرارات الدوله ويتحدى القانون امثال مطربي المهرجانات فقد اقام عمر كمال حفله بالتجمع الخامس لم تراعي فيها الإجراءات الإحترازية التي فرضتها الدولة. 

واكمل محفوظ بإنذاره على الرغم من الجهود الجبارة التي تفرضها الدولة، نجد مطرب المهرجانات عمر كمال يرقص علي جثة الوطن ولم ينصاع لقرارات الدوله التي تم تطبيقها اعتبارا من 6 مايو 2021، ويستمر تنفيذها حتى يوم 21 مايو 2021، وذلك في إطار حرص الدولة على تجنب حدوث أي طارئ قد نمر به في تلك المرحلة الاستثنائية. بالتعامل بأقصى طاقة وقدرة مع الأزمة الاستثنائية المتمثلة في جائحة كورونا والتي يعاني من تداعياتها العالم أجمع. 

وأضاف محفوظ بانذاره الموجه لنقيب الموسيقين
بانه معلوم للكافه أن الدولة رسمت سياسة واضحة للغاية لمواجهة كورونا ترتكز علي الحفاظ على حياة وسلامة المواطنين المصريين من خلال إجراءات عديدة تم اتخاذها للتعامل مع هذه الجائحة التي أثرت سلبا على دول العالم، الأمر الذي دعا الحكومة إلى حظر إقامة أي مؤتمرات أواحتفالات فنية أو حفلات في أي منشآه، مثل المطاعم، والنوادي والفنادق كي تضمن أن تظل الأمور مستقرة خلال هذه الفترة. 

واستطرد محفوظ بإنذاره اننا حين ما نجد أن الحكومة فرضت عقوبات علي مخالفة تلك التعليمات بالإضافة لما نصت مادة( 5 ) مكرر من قانون المهن الموسيقيه
والتي تعاقب بالحبس مدة تصل الي 3 شهور والغرامة أو بإحدى العقوبتين كل من عملا من الأعمال الفنية إذا كان ممنوعًا من مزاولة المهنة بقوه القانون.

وتابع محفوظ بإنذاره وهذا يستتبع وفق نص
المادتين (36) و(37) من ذات القانون باحاله عمر كمال لهيئة التأديب بناء على قرار من مجلس النقابة لارتكابه أمرا يمس النزاهة أو أساءه التصرف في واجبات المهنة بالمخالفه للاحكام القانون
والعقوبات التأديبية تبدا بالانذار والتوبيخ والغرامة اوالوقف عن العمل لمدة 6 أشهر. وتصل الي شطب الاسم من جدول النقابة.

واختتم محفوظ انذاره المرسل بكتاب موصي به بعلم الوصول مطالبه نقابه الموسيقين بدعم جهود الدوله بمكافحه فيرس كرونا واحاله عمرو كمال الي لجنه التاديب تمهيدا لشطبه من جداول النقابه اذا كان مقيدا بالفعل ومنعه من اقامه حفلات مجددا تنفيذا لتوجهات الدوله وتطبيقا للقرار نقيب الموسيقين السابق بعدم التعامل مع مطربي المهرجانات ونظرا لان نقيب الموسيقين هو الممثل القانوني للنقابه فبالتالي يتم اختصامه قانونا بهذا الانذار ومطالبا باتخاذ كافه الإجراءات القانونيه ايضا ضد منظمي حفل عمر كمال وبالاضافه الي العقوبات الاداريه بغلق المنشاه المقام بها الحفل واتخاذ اللازم قانونا.
وقد شمل الانذار مجموعه من الصور للحفله عمرو كمال من خلال صفحته الشخصيه.
انذار للموسيقين لحبس عمر كمال ومنعه من الغناء بعد حفله التجمع الخامس
انذار للموسيقين لحبس عمر كمال ومنعه من الغناء بعد حفله التجمع الخامس
انذار للموسيقين لحبس عمر كمال ومنعه من الغناء بعد حفله التجمع الخامس
انذار للموسيقين لحبس عمر كمال ومنعه من الغناء بعد حفله التجمع الخامس
انذار للموسيقين لحبس عمر كمال ومنعه من الغناء بعد حفله التجمع الخامس
انذار للموسيقين لحبس عمر كمال ومنعه من الغناء بعد حفله التجمع الخامس

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