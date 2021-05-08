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"صحتك ثروتك".. إعلام القليوبية يطلق حملة للتوعية بأهمية لقاح كورونا
السبت 08/مايو/2021 - 10:46 ص
محمد ضوه
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أطلق الإدارة العامة لإعلام القليوبية بالهيئة العامة للاستعلامات، حملة للتوعية بأهمية لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" تحت عنوان صحتك ثروتك.
وتهدف الحملة إلى تحفيز كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وباقي شرائح المجتمع على تلقي لقاح "كوفيد-19".
صرح بذلك الدكتور رمضان عرفة مدير عام إعلام القليوبية، مضيفا أن الحملة ينفذها مراكز الإعلام ومراكز النيل في المحافظة تحت رعاية اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية وبالتعاون مع مديرية الصحة وجامعة بنها والمجتمع الأهلي مع مطلع شهر يونيه القادم وتهدف الحملة إلى طمأنة المجتمع ورفع الوعي بكفاءة اللقاح وأمانة، من خلال الاستناد إلى الحقائق والنتائج الإيجابية للقاحات، وتهدف أيضا إلى ردع الشائعات حول اللقاح، من خلال إبراز الحقائق، بالإضافة إلى تعزيز ثقة المجتمع في قدرات الدولة المصرية، وتعزيز أهمية دور الإنسان، وأن أولوية توجه القيادة هي الحفاظ على الأرواح.
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