"صحتك ثروتك".. إعلام القليوبية يطلق حملة للتوعية بأهمية لقاح كورونا

أطلق الإدارة العامة لإعلام القليوبية بالهيئة العامة للاستعلامات، حملة للتوعية بأهمية لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" تحت عنوان صحتك ثروتك.

وتهدف الحملة إلى تحفيز كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وباقي شرائح المجتمع على تلقي لقاح "كوفيد-19".



