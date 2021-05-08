اليوم الـ 26 من شهر رَمَضَان المُعَظَّم 1442هـ





الفصل الرّابِع: إشارات اليد والذّراع





**فرك إصبع الإبهام مع بقية الأصابع:

فرك إصبع الإبهام مع بقية الأصابع أو مع إصبع السبابة هى إشارة حركية شائعة لتوقع إستلام النقود الكاش السّائلة ، وتحدث باستمرار عند إستلام راتبك الشهرى ، عادةً ما يقوم رجل المبيعات بتلك الحركة عندما يقول للزبون "ممكن أوفر لك خصم 40%" أو زميل يقول لزميل آخر فى العمل "سلّفنى عشرة جنيه" وهو يفرك إبهامه مع السبابة ، إنها العلامة الواضحة لرجل المبيعات ولغيره ينبغى عليه تجنّبها عند مُقابلته مع الزبائن حتى لاينفرهم حتى لو كان متأكداً من نجاح محاولته للبيع.





**أصابع الكفين مُشتبكيْن معاً:

من الوهلة الأولى تبدو هذه الإشارة الحركية أنها مُعبّرة عن شخص واثق من نفسه ويكون غالباً مُبتسماً ويبدو سعيداً، مع ذلك فإن أحد رجال المبيعات كان يقوم بوصف صفقة قد خسرها للتوّ وباستمراره فى سرد تفاصيل صفقتة (اللى طارت) قام بتشبيك كفيه مع بعضهما البعض وكأنهما ملحومان بلحام قوى وكوعيْه مُثبتان على المكتب، على ذلك فهى إشارة تُظهر الإحباط أو الموقف السلبى أو العدائى.

*ككل الإيماءات الجسدية السّلبية فهناك حاجة إلى فض الإشتباك بين الكفين وفتح الطريق وإلا ظل المزاج السيئ على ما هو عليه.





المصدر: كتاب الإشارات للكاتب آلان بيز 1981.







