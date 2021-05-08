باكستان تسجل 120 وفاة جديدة بفيروس كورونا

سجلت السلطات الصحية في باكستان، اليوم السبت، 120 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، لتبلغ حصيلة الوفيات في البلاد جراء الوباء 18 ألفاً و797 حالة.

وقد أعلن المركز الوطني للقيادة والعمليات، في أحدث إحصاء له تسجيل 4109 حالات إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 849 ألفا و942 حالة.

وكانت باكستان، أجرت 48 ألفًا و103 اختبارات في الساعات الـ24 الماضية وأظهرت إصابة 4109 بالفيروس، وفقًا لصحيفة "ذا نيشن" الباكستانية.