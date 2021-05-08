Advertisements

وزير الإسكان: 14 مليار جنيه استثمارات الوزارة بمحافظة المنيا

السبت 08/مايو/2021 - 10:30 ص
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
Advertisements


صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن إجمالى الاستثمارات التى أنفقتها وزارة الإسكان بمحافظة المنيا، منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى عام 2014 وحتى الآن، بلغت نحو 14 مليار جنيه، لتنفيذ مشروعات خدمات وتطوير بالمدن القائمة والقرى بالمحافظة، وتنفيذ المشروعات المختلفة بمدينتى المنيا وملوى الجديدتين.

وأشار الوزير، إلى أن إجمالى عدد الوحدات السكنية المُنفذة بمحافظة المنيا من 2014 وحتى الآن، 9498 وحدة سكنية، بالإسكان الاجتماعى، والإسكان البدوى والتأهيل، وغيرها، بجانب تنفيذ مشروعات تطوير 8 مناطق غير آمنة بالمحافظة، كما أنه تم وجارٍ تنفيذ 33 مشروعاً خدمياً لخدمة أهالى المحافظة، ومنها مشروع تطوير ورفع كفاءه مجزر بني أحمد، بجانب مشروعات طرق بإجمالى أطوال 258.1 كم تم وجارٍ تنفيذها.

وأوضح وزير الإسكان، أنه تم وجارٍ تنفيذ 10 مشروعات لمياه الشرب بالمحافظة، و18 مشروعاً للصرف الصحى، ومنها محطـــة مياه إشاولت – ملوي، بطاقة 26 ألف م3 / يوم، لخدمة 250 ألف نسمة، ومحطـــة ميـاه ابو قرقــاص بطاقة 102 الف م3 / يوم، ومحطـــة توسعات صرف صحي العدوة، كما تم وجارٍ تطوير 48 قرية بالمحافظة.

وقال الدكتور عاصم الجزار: بلغ إجمالي مــا تــم انفاقــــه من 2014 وحتى الآن بمدينة المنيا الجديدة، 6.110 مليـار جنيه، موزعة كالتالى: 2.918 مليار جنيه فى قطاع الإسكان لتنفيذ 32010 وحدات سكنية بأنواعها المختلفة، و377 مليون جنيه فى قطـــــــاع الخدمات لتنفيذ 92 مشروعاً خدمياً، و694 مليون جنيه فى قطـــــــاع الطرق، و2.121 مليار جنيه فى قطـــــــاع المرافـق.

وأضاف الوزير، أن إجمالي مــا تــم انفاقــــه بمدينة ملوي الجديدة، بلغ 590 مليون جنيه، حيث يجرى تنفيذ 1024 وحدة سكنية، ومشروعات طرق بأطوال 95 كم ومنها مشروع اسفلت المرحلة العاجلة بمساحة 90 فداناً، وجارٍ طرح 4 مبان خدمية بالمرحلة الأولى بالمدينة  (مدرسة تعليم أساسي ، وحدة صحية ، سوق تجارى ، حضانة).

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة الاسكان ا لاسكان الاجتماعي الاسكان استثمارات المحافظة المنيا

أخبار تهمك

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس السبت

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - تعرف على قائمة غيابات الأهلي أمام الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

قناة مفتوحة تنقل مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - اتحاد الكرة يوجه ضربة قاضية إلى الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

أخيرًا.. برشلونة يحسم الصفقة الكبرى لمدة 3 مواسم مقبلة

منذ حوالي 14 ساعة

بعد ساعات من وفاته.. طليقة جمال سلامة تتقدم ببلاغ رسمى ضد شقيق الراحل بتهمة الاستيلاء على الميراث

منذ حوالي 10 ساعة

الأهلي يطالب موسيماني بمنح المنبوذ فرصة أخيرة

منذ حوالي 10 ساعات

كارتيرون يرفض عودة هداف الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

اتحاد الكرة يعلن موقفه من جلب طاقم تحكيم أجنبي لمواجهة القمة

منذ يوم

عاجل.. تسجيل 65 حالة وفاة بكورونا والصحة تعلن التفاصيل

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - صدمة قوية في الأهلي قبل القمة

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجآت بالجملة في التشكيل المتوقع لقمة الأهلي والزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

يوفنتوس يستقر على بديل بيرلو

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وفاة والد نصر وأمير وهاني محروس

منذ حوالي 9 ساعات

تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مواجهة برشلونة وأتليتكو مدريد

منذ ربع ساعة

شاهد.. عمرو أديب يوجه رسالة لأردوغان: "مصر هتدخل من بابها"

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

وزير الإسكان: تنفيذ مليون وحدة سكنية بتكلفة 200 مليار جنيه

الإسكان : 14 مليار جنيه إجمالي قيمة المشروعات المستهدفة لتنمية سيناء العام المالي الجاري

وزير الإسكان يلتقي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظة شمال سيناء

وزير الإسكان: 63 مليار جنيه إجمالي مشروعات تنموية تم تنفذها في عهد الرئيس" السيسي "

وزير الإسكان: تنفيذ مشروعات تنموية بمحافظات الصعيد منذ تولى الرئيس السيسى وحتى الآن بتكلفة 63 مليار جنيه

إنجازات وأهداف.. 10 رسائل من وزير الإسكان أمام "النواب"

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:01 م

عاجل - اتحاد الكرة يوجه ضربة قاضية إلى الأهلي

عاجل.. وفاة والد نصر وأمير وهاني محروس

02:59 ص

عاجل - تعرف على قائمة غيابات الأهلي أمام الزمالك

10:30 م

أخيرًا.. برشلونة يحسم الصفقة الكبرى لمدة 3 مواسم مقبلة

09:10 م

الأهلي يطالب موسيماني بمنح المنبوذ فرصة أخيرة

01:59 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي