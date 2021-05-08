Advertisements

إيطاليا: توزيع 23 مليون جرعة من لقاحات كورونا

السبت 08/مايو/2021 - 11:08 ص
إيطاليا
إيطاليا
وكالات
Advertisements

أعلنت السلطات الصحية في إيطاليا، اليوم السبت، أنه تم إعطاء 23 مليون جرعة من لقاحات كورونا في إيطاليا حتى الآن.

 

ووفقًا لبيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء، ويقدر متوسط معدل التطعيم في إيطاليا بـ 458 ألفاً و949 جرعة، في اليوم الواحد.

 

وقالت السلطات الصحية الإيطالية، إن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد وصل إلى 09ر4 مليون إصابة، والوفيات إلى 122 ألفاً و470 حالة.

 

وسجلت السلطات الصحية في إيطاليا، أول حالة إصابة بكورونا في البلاد قبل عام و14 أسبوعًا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مليون جرعة لقاح فيروس كورونا إيطاليا

أخبار تهمك

يوفنتوس يستقر على بديل بيرلو

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وفاة والد نصر وأمير وهاني محروس

منذ حوالي 9 ساعات

أخيرًا.. برشلونة يحسم الصفقة الكبرى لمدة 3 مواسم مقبلة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. تسجيل 65 حالة وفاة بكورونا والصحة تعلن التفاصيل

منذ حوالي 10 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس السبت

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يطالب موسيماني بمنح المنبوذ فرصة أخيرة

منذ حوالي 10 ساعات

شاهد.. عمرو أديب يوجه رسالة لأردوغان: "مصر هتدخل من بابها"

منذ حوالي 11 ساعة

اتحاد الكرة يعلن موقفه من جلب طاقم تحكيم أجنبي لمواجهة القمة

منذ يوم

عاجل - اتحاد الكرة يوجه ضربة قاضية إلى الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

قناة مفتوحة تنقل مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجآت بالجملة في التشكيل المتوقع لقمة الأهلي والزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مواجهة برشلونة وأتليتكو مدريد

منذ 17 دقيقة

كارتيرون يرفض عودة هداف الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - صدمة قوية في الأهلي قبل القمة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - تعرف على قائمة غيابات الأهلي أمام الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

بعد ساعات من وفاته.. طليقة جمال سلامة تتقدم ببلاغ رسمى ضد شقيق الراحل بتهمة الاستيلاء على الميراث

منذ حوالي 10 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:01 م

عاجل - اتحاد الكرة يوجه ضربة قاضية إلى الأهلي

عاجل.. وفاة والد نصر وأمير وهاني محروس

02:59 ص

عاجل - تعرف على قائمة غيابات الأهلي أمام الزمالك

10:30 م

أخيرًا.. برشلونة يحسم الصفقة الكبرى لمدة 3 مواسم مقبلة

09:10 م

الأهلي يطالب موسيماني بمنح المنبوذ فرصة أخيرة

01:59 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي