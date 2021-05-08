إيطاليا: توزيع 23 مليون جرعة من لقاحات كورونا

أعلنت السلطات الصحية في إيطاليا، اليوم السبت، أنه تم إعطاء 23 مليون جرعة من لقاحات كورونا في إيطاليا حتى الآن.

ووفقًا لبيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء، ويقدر متوسط معدل التطعيم في إيطاليا بـ 458 ألفاً و949 جرعة، في اليوم الواحد.

وقالت السلطات الصحية الإيطالية، إن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد وصل إلى 09ر4 مليون إصابة، والوفيات إلى 122 ألفاً و470 حالة.

وسجلت السلطات الصحية في إيطاليا، أول حالة إصابة بكورونا في البلاد قبل عام و14 أسبوعًا.