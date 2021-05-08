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بعد لقاءه بالرئيس.. عامل الدلفيري: "حصلت على وظيفة وتاكسي" (فيديو)
السبت 08/مايو/2021 - 11:12 ص
هدى عبدالرازق
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عرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم السبت، تقريرا عن الشاب إسلام عويس، عامل "الدليفري" الذي التقى بالرئيس السيسي خلال إحدى جولاته التفقدية في شوارع القاهرة.
وقال "عويس"، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي سأله إذا كان يريد أي طلب لينفذه له، مضيفا: "أنا قولتله شكرا يا ريس"، لافتا إلى أن وجد كاميرات تصور معه، وتسأله: "لو هتطلبوا حاجة من الريس تطلبوا إيه".
وأضاف، "أنا طلبت وظيفة وشقة ترحمني من الإيجار اللي بدفعه 1200 جنيه"، لافتا إلى أنه تم توفير وظيفة له في شركة خرسانات، متابعا: "وحصلت على تاكسي ضمن مبادرة الرئيس السيسي".
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