محمد يسري : محظوظ بمشاركتي في "ضل راجل" و"نجيب زاهي زركش".. ورنا رئيس شريكة رحلتي في 2021 (حوار)





*أنوشكا حب حياتي..ويحيى الفخراني من أعظم الأشخاص الذين إلتقيت بهم في حياتي





اسْتطاع الفنان محمد يسري هذا العام أن يثبت نفسه للجمهور من خلال تقديمه لشخصيتين مختلفتين في "ضل راجل"، و"نجيب زاهي زركش"، أصبح بسببهما حديث السوشيال ميديا؛ لبراعته في تقديمهما، كما أنه نجح في أن يُخلد سيرة والده فبالرغم من مرور سنوات عديده على وفاته إلاَّ أنَّ إسمه مازال يتردد من حين لحين على آذانهم عند رؤيتهم له.



وتحدث محمد يسري في حوار خاص لـ" الفجر الفني " كشف خلاله عن تفاصيل مشاركته في مسلسلي"نجيب زاهي زركش"، "ضل راجل"، وعن كواليس تعاونه مع الفنان يحيى الفخراني، والفنان ياسر جلال، وغيرها من الأمور،، وإلى نص الحوار :



*ما الذي جذبك للمشاركه في مسلسل "نجيب زاهي زركش"؟



يحيى الفخراني، فعندما أخبرتني الشركه المنتجه أنهم يُريدُونني في مسلسل بطولة دكتور يحيى الفخراني وافقت على الفور بدون الإطلاع على السيناريو، ولاسيما عندما علمت أنه من إخراج شادي الفخراني، وتأليف عبد الرحيم كمال؛ لأنني أُحبهم وأحترمهم جداً، فهذا الثلاثي بالنسبة لي قدموا مسلسلات مُرعبه ومهمة جداً مثل "ونوس"، و"دهشة"، و"الخواجة عبد القادر"، فكل هذه العوامل جعلتني مُتلهفاً لتقديمه.



*ماذا عن كواليس تعاونك مع الفنان يحيى الفخراني وأنوشكا؟



يحيى الفخراني من أعظم الأشخاص الذين إلتقيت بهم في حياتي، فهو على المستوى الإنساني شخص جميل لأقصى الحدود بعيداً عن مدى عشقي له، وأنا فخور جداً بوقوفي أمامه، أما عن أنوشكا فهي ممثلة عظيمه، وأنا أحبها جداً، وأعتبرها أختي الكبيره، وأحب العلاقة التي بيننا في المسلسل، ولم أعتقد أنني كنت سأُجيد تقديمي لشخصية "مؤنس" بدون وجودها أمامي، وأنا فخور بالعمل معها.



*هل ترى أن المسلسل اسْتطاع أن يُحقق نجاحاً وسط المنافسة الكبيرة التي يشهدها السباق الرمضاني حالياً؟



بالتأكيد، فإسم يحيى الفخراني وحده نجاح، فهو يعي جيداً ما يقدمه للجمهور، ويعلم ما يُحبه الناس منه، فهو فنان عظيم له تاريخ كبير ومُرعب عند الجمهور، فمن وجهة نظري أن المسلسل حقق نجاحاً كبيراً في ظل تلك المنافسة الصعبة.



*ما الذي اسْتفدته من العمل مع دكتور يحيى الفخراني؟



من وجهة نظري أن الفنان عندما يقف أمام فنان آخر أكثر منه خبرة، فإنه يتعلم منه بعض الأشياء، فما بالك إذا وقف أمام يحيى الفخراني هذا التاريخ والخبرة والبصمة، فبالتالي فإنكِ تتعلمين منه أشياءً كتيرة جداً، كما أنه كان مُحتضناً لكل الممثلين الذين كانوا معه في هذا العمل، وكان ينصحني دائماً لأُظهر أفضل ما عندي، فهو شخص جميل، والعمل معه مُريح جداً.



*ماذا عن ردود الأفعال التي تلقيتها على المسلسلين وعلى دورك فيهما؟



الحمد لله ردود الأفعال على السوشيال ميديا مُبهرة جداً، لكنني إلى الآن لم أنزل للشارع؛ لأنني أُحب معرفة أراء الجمهور في الشارع بعد إنتهاء الموسم الرمضاني، فمقياس النجاح الحقيقي هو الشارع؛ لأن السوشيال ميديا في بعض الأحيان تكون خادعه.



*ما النصيحة التي من الممكن أن توجهها للشباب الذين قد يعانون من رفض عائلتهم للزواج ممن يحبونهم مثلما حدث مع "مؤنس"؟



بالتأكيد لا يصح أن يتزوجوا من ورائهم، ولكن "مؤنس" حالة خاصة و"شيرين"أيضًا حالة خاصة جداً، ولا يمكننا القول بأن كل الأمهات مثل "شيرين"، ولا كل الشباب مثل "مؤنس"، لكن الصح من وجهة نظري أن الشاب إذا كان يعشق الفتاه المُرتبط بها ويريد الزواج منها عليه أن يواجه ويحاول التغلب على العقبات التي من الممكن أن تقف في طريق سعادتهم، بشرط أن يكون مُدركاً جيداً لتباعيات أفعاله، وأن يكون مسئولاً عن قراره، حتى وإذا كان غير صحيحاً.



*وما الذي حمَّسك للمشاركة في مسلسل "ضل راجل" ؟



لوجود أحمد صالح، فهو مخرج مهم، وأنا أحبه جداً، وأحببته أكثر على المستوى الإنساني بعدما تعاملت معه، وياسر جلال ممثل من العيار الثقيل، والشارع المصري يُحبه أيضاً، وهو إنسان عظيم بمعنى الكلمه، بالإضافه إلى أن الدور مختلف تماماً عن أي شخصية قدمتها من قبل ، فكل هذه العوامل جعلتني مُتحمساً لتقديمه.





*ماذا عن كواليس تعاونك مع الفنانة رنا رئيس بما أنك تتواجد أمامها هذا العام في مسلسلي "نجيب زاهي زركش"، "ضل راجل"؟



رنا بجد حبيبتي، وأنا أرى أننا هذا العام متشاركين في رحلة واحده؛ لأن الله أراد لنا أن نكونا معاً في هذين العملين، ولكن في علاقات مختلفة تماماً، وهي ممثلة خطيرة بمعنى الكلمه؛ لأنها ساعدتني كثيراً في أن يظهر للمشاهدين الإختلافات بين شخصية"شهد" و" سليم" في "ضل راجل"، و"نانسي" و"مؤنس" في "نجيب زاهي زركش"، كما أن خمسين في المئة من نجاح الدورين بهذا الشكل يعود لوجودها أمامي.



*هل تعتبر دور سليم الذي قدمته في مسلسل "ضل راجل" نقلة نوعيَّة في حياتك المهنيه؟



أنا أتعامل مع كل دور يُعرض عليَّ أنه نقطة تحول في مشواري الفني، بالإضافة إلى أنني أُحاول التطوير من نفسي دائماً، ولكن نقلة أو غير نقلة فذلك أمر بيد الله والجمهور وحده من يُحدد ذلك، وأنا فخور جداً بمشاركتي في "نجيب زاهي زركش" و"ضل راجل"، وأشكر الله طوال الوقت على هاتين الفرصتين.



*ماذا عن كواليس العمل مع الفنان ياسر جلال؟



الكواليس كانت خطيرة، وأنا سعيد جداً لأنني تعرفت على ياسر جلال وأحمد صالح، فهما كانا داعمان لي ومؤمنان بي جداً، وأشكرهما على ثقتهم الكبيرة لإختياري لدور" سليم"؛ لأنه دور ليس من السهل أن يختارني فيه أحداً؛ لأنني لم أقدمه من قبل، وأنا كنت محظوظًا هذا العام؛ لأنني تعاملت مع أشخاص جميلة وموهوبة جداً.

