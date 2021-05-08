بعد عرضها في "الاختيار".. تفاصيل توثق معركة الواحات

جسد مسلسل "الاختيار"، ملحمة الواحات التي توثق مشاهد بطولية لرجال الشرطة في مواجهة الكيانات الإرهابية، خلال تبادل لإطلاق النيران مع إرهابيين أثناء مداهمة بالواحات البحرية.





ويرصد "الفجر"، مسلسل الاختيار يوثق معركة الواحات البحرية.





توثيق معركة الواحات

عرض مسلسل "الاختيار"، حلقة حادث الواحات، والتي حدثت في يوم الجمعة 20 أكتوبر 2017، وراح ضحيتها 16 شهيدًا وأصيب آخرون من رجال الشرطة في مواجهة الكيانات الإرهابية، التي خططت لاستهداف البلاد والتسلل من الصحراء الغربية نحو العاصمة وتنفيذ سلسلة من الأعمال التخريبية.





واستعانت الأجهزة الأمنية، بصلاح سعد الشولحى المعروف بـ "فزاع الشدايد" الذي أوصلهم إلى مكان العناصر الإرهابية بالواحات واستشهد في الحادث.





ولكن رجال الشرطة لم تغفل عيونها لحظة، حتى لاحقت الإرهابيين وإسقاط عشرات القتلى منهم، وضبط إرهابي أجنبي، ساهم القبض عليه في سقوط هشام عشماوي لاحقًا أخطر إرهابي في مصر.





واستمرت المعركة أكثر من 10 دقائق على الشاشة، خلال عرض مسلسل "الاختيار 2"، دون إعلانات للمرة الثانية، حيث طالبت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ــ الجهة المنتجة ــ من أهالى الشهداء بعدم مشاهدة هذه الحلقة لصعوبتها نفسيا عليهم.





ويعتبر المسلسل هو الجزء الثاني من مسلسل الاختيار والذي عُرض في عام 2020، وكان من بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي، ومن تأليف باهر دويدار وأخرجه أيضًا بيتر ميمي.



