تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مواجهة برشلونة وأتليتكو مدريد

يستعرض لكم " الفجر الرياضي " جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم قبل مواجهة برشلونة وأتليتكو مدريد.





يتصدر الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة جدول ترتيب هدافي الليجا برصيد 27 هدف، ثم يأتي لاعب ريال مدريد كريم بنزيمة في المركز الثاني برصيد 21 هدف.





وإليكم ترتيب هدافي الدوري الإسباني الممتاز كالآتي:-





1 – ليونيل ميسي – 27 هدفًا.

2 – كريم بنزيما – 21 هدفًا.

3 – جيرارد مورينو – 20 هدفًا.

4 – لويس سواريز – 19 هدفًا.

5 – يوسف النصيري – 17 هدفًا.

6 – ألكسندر إسحاق – 13 هدفًا.

7 – ياجو أسباس – 13 هدفًا.

8- رافا مير – 12 هدفًا.

9 – ماركوس يورينتي – 11 هدفًا.

10 – روجر مارتي – 11 هدفًا.

11 – أنطوان جريزمان – 11 هدفًا.

12 – ميكيل أويارزابال ‏– 10 أهداف.

13 – خوسيه موراليس – 10 أهداف.

14 – كيكي – 9 أهداف.

15 – روبيرتو سولدادو – 9 أهداف.



