كارتيرون يفكر في التخلص من ثنائي هجوم الزمالك

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن إصرار المدير الفنى لنادي الزمالك باتريس كارتيرون، بالتخلص من الثنائى الهجومى سيف الدين الجزيرى ومروان حمدى .





ويأتي قرار كارتيرون بعد المستوى الغير مقنع الذي ظهر عليه ثنائى الفريق خلال المباريات السابقة، وعدم حاجته فنيًا للثنائى، مطالباً بالتعاقد مع مهاجم أفريقي بإمكانه حل أزمة مصطفى محمد المحترف حالياً ضمن صفوف جالاتا سراي التركي.





ومن المقرر عدم تجديد إعارة الجزيرى من المقاولون العرب وعدم تفعيل بند الشراء بناء على رغبة كارتيرون، بينما سيتم إعارة مروان لأحد أندية الدورى.