Advertisements

كارتيرون يفكر في التخلص من ثنائي هجوم الزمالك

السبت 08/مايو/2021 - 11:25 ص
بوابة الفجر
Advertisements
كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن إصرار المدير الفنى لنادي الزمالك باتريس كارتيرون، بالتخلص من الثنائى الهجومى سيف الدين الجزيرى ومروان حمدى .

ويأتي قرار كارتيرون بعد المستوى الغير مقنع الذي ظهر عليه ثنائى الفريق خلال المباريات السابقة، وعدم حاجته فنيًا للثنائى، مطالباً بالتعاقد مع مهاجم أفريقي بإمكانه حل أزمة مصطفى محمد المحترف حالياً ضمن صفوف جالاتا سراي التركي.

ومن المقرر عدم تجديد إعارة الجزيرى من المقاولون العرب وعدم تفعيل بند الشراء بناء على رغبة كارتيرون، بينما سيتم إعارة مروان لأحد أندية الدورى.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

هجوم الزمالك كارتيرون وأسامة نبيه كارتيرون

أخبار تهمك

عاجل - صدمة قوية في الأهلي قبل القمة

منذ حوالي 14 ساعة

تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مواجهة برشلونة وأتليتكو مدريد

منذ 14 دقيقة

يوفنتوس يستقر على بديل بيرلو

منذ حوالي 5 ساعات

اتحاد الكرة يعلن موقفه من جلب طاقم تحكيم أجنبي لمواجهة القمة

منذ يوم

عاجل.. وفاة والد نصر وأمير وهاني محروس

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجآت بالجملة في التشكيل المتوقع لقمة الأهلي والزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - اتحاد الكرة يوجه ضربة قاضية إلى الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

أخيرًا.. برشلونة يحسم الصفقة الكبرى لمدة 3 مواسم مقبلة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - تعرف على قائمة غيابات الأهلي أمام الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

بعد ساعات من وفاته.. طليقة جمال سلامة تتقدم ببلاغ رسمى ضد شقيق الراحل بتهمة الاستيلاء على الميراث

منذ حوالي 10 ساعة

شاهد.. عمرو أديب يوجه رسالة لأردوغان: "مصر هتدخل من بابها"

منذ حوالي 11 ساعة

قناة مفتوحة تنقل مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. تسجيل 65 حالة وفاة بكورونا والصحة تعلن التفاصيل

منذ حوالي 10 ساعة

كارتيرون يرفض عودة هداف الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس السبت

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يطالب موسيماني بمنح المنبوذ فرصة أخيرة

منذ حوالي 10 ساعات

موضوعات متعلقة

4 زملكاوية وثنائي أهلاوي أبرزهم.. ضحايا قرار تخفيض المحترفين الأجانب بالدوري المصري

مفاجأة بشأن ثنائي الزمالك

كارتيرون يرشح 3 أجانب بدلا من حسام حسن

رغبة كارتيرون تحسم اسم مهاجم الزمالك أمام الأهلي

طلب عاجل من كارتيرون لإدارة الزمالك

عاجل.. كارتيرون ينقلب على نجم الزمالك

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:01 م

عاجل - اتحاد الكرة يوجه ضربة قاضية إلى الأهلي

عاجل.. وفاة والد نصر وأمير وهاني محروس

02:59 ص

عاجل - تعرف على قائمة غيابات الأهلي أمام الزمالك

10:30 م

أخيرًا.. برشلونة يحسم الصفقة الكبرى لمدة 3 مواسم مقبلة

09:10 م

الأهلي يطالب موسيماني بمنح المنبوذ فرصة أخيرة

01:59 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي