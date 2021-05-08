برلماني: كل المؤشرات والأرقام تفضي إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية هذا العام

أكد الدكتور أيمن محسب، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مصر تشهد حراكا اقتصاديا مهما للغاية مع مطلع عام 2021 وحتى الآن، لافتًا إلى أن كل الأرقام والإحصائيات سواء التي خرجت عن مؤسسات محلية أو مؤسسات اقتصادية عالمية تؤكد أن تسارع في الاقتصاد المصري كما أنها تتوقع جميعا أن تحقق مصر معدلات نمو أعلى بالرغم من جائحة كورونا والظروف التي يمر بها العالم.



وقال "محسب"، إن كل المؤشرات تفضى إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية في عام 2021 فالدولة قامت بعدد كبير من الإجراءات خلال الفترة الأخيرة من شأنها التسهيل على رجال الأعمال والأجانب وفتح المزيد من الفرص الاستثمارية، لافتًا إلى أن مصر تعد ثاني أكبر اقتصاديات الدول العربية بعد السعودية.



وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة، إلى أن المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي التي أعلنت عنها الحكومة سيكون لها أثر إيجابي للغاية في تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، خاصة وأنها تشمل إصلاحات هيكلية في كثير من القطاعات مثل الصناعة والتعليم والصحة والاستثمار كما أنها ستشهد الاهتمام بالعنصر البشرى الذى لطالما كان عاملا رئيسيا في أي تنمية ننشدها خلال الفترة المقبلة.



وقال "محسب" إن القيادة السياسية في مصر لديها رؤية واضحة فيما يتعلق بالاقتصاد وقدمت مردودًا إيجابيًا للغاية، فمصر لديها احتياطي من النقد الأجنبي يزيد عن 40 مليار دولار، كما أن هناك استقرار فيما يتعلق بسعر صرف العملة، في الوقت نفسه تنخفض معدلات البطالة والفقر بشكل ملحوظ وكل هذه مؤشرات إيجابية للغاية تعبر عن مدى قوة واستقرار الاقتصاد المصري.

