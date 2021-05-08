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سفيرنا في روسيا: لم نتفق على موعد أول طائرة تصل شرم الشيخ (فيديو)

السبت 08/مايو/2021 - 11:29 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال السفير إيهاب نصر سفير مصر لدى روسيا، إن العلاقات السياسية بين مصر وروسيا جيدة للغاية، وتحرز تطورا جديدا كل يوم، مشيرًا إلى أن أكثر من تطور لافت حدث بين البلدين خلال آخر 30 يوما، أما على الصعيد الاقتصادي، فإن السياحة الروسية ستدعم الاقتصاد المصري، وستكون لها مردودا إيجابيا على الاقتصاد الروسي أيضا، لأن شركات الطيران والشركات المنظمة للرحلات ستحصل على دخل إضافي.

وأضاف "نصر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، اليوم السبت، أن عودة السياحة الروسية لمصر ستصب في مصلحة اقتصاد البلدين، متابعًا: "هناك لجنة وطنية روسية برئاسة نائبة رئيس الوزراء تحدد عدد الرحلات التي يتم تسييرها لكل دولة.

وتابع سفير مصر لدى روسيا، ان هناك تنسيق دائم مع وزارة السياحة والآثار بشأن إجراءات وتدابير كورونا، مؤكدًا أن الروس ينظرون إلى الوضع الصحي في مصر باعتباره مستقر، معقبا: "كورونا تحدي يواجه العالم كله وليس دولة واحدة فقط، لكن الحالة في مصر بشكل عام والاجراءات المتخذة للسيطرة على انتشار المرض مثل تعقيم المنشآت وتطعيم العاملين في قطاع السياحة مطمئنة للجانب الروسي".

وأوضح السفير إيهاب نصر سفير مصر لدى روسيا: "لم يتم الاتفاق على موعد أول طائرة ستصل إلى مطار شرم الشيخ والغردقة، ونعمل على هذا الأمر بكثافة تنفيذا لتوجيهات الرئيس".

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