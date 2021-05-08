إلغاء طعن وكيل مدرسة خُصم منه 7 أيام لخطأ في رصد درجة مادة دونها 16 بدلًا من 26



قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، بعدم اعتبار طعن وكيل مشرف بمدرسة ابتدائية تابعة لإدارة سوهاج التعليمية، يطالب في طعنه بإلغاء جزاء الخصم ٧ أيام من راتبه لاتهامه برصد درجة مادة ١٦ غي حين أنها ٢٦، وجاء قرار المحكمة لعدم تنفيذه ما أمرت به المحكمة من إحضار مستندات تفيد برائته.. صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.



وذكر الطاعن شرحًا لطعنه أنه يشغل وظيفة وكيل مشرف بمدرسة إبتدائية تابعة لإدارة سوهاج التعليمية وعلم عام ٢٠١٥ بصدور قرار مجازاته، والمتضمن خصم سبعة أيام من راتبه على سند من أنه أثناء ندبه للعمل بلجنة النظام والمراقبة لدبلوم الثانوي التجاري دور أول كان يقوم برصد الدرجات فقام برصد درجات تلك المادة ستة عشر درجة في حين أنها ستة وعشرون درجة.





وجاء حكم المحكمة، لأنها قضت بوقف الدعوى لمدة شهر لتقاعس الطاعن عن تقديم المستندات الدالة على تظلمه من القرار المطعون فيه ولجوئه إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات، وقد انقضت مدد الوقف المقررة قانونا دون أن ينهض الطاعن إلى اتخاذ إجراءات استئناف السير فى الطعن، وتقاعس عن تنفيذ الإجراء الذى أمرت به المحكمة.



