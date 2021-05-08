كشف ملابسات واقعة سرقة مبلغ مالي من محصل كهرباء بالبحيرة

تمكنت جهود أجهزة وزارة الداخلية، من كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة كوم حمادة بمديرية أمن البحيرة من محصل بشركة الكهرباء - مقيم بدائرة المركز، بأنه حال سيره بدائرة المركز قام مجهولان يستقلان دراجة نارية "بدون لوحات معدنية " بخطف حقيبة يده وبداخلها مبلغ مالي - عدد من دفاتر التحصيل عهدته، ولاذا بالهرب.





وتم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة أسفرت جهوده أن وراء ارتكاب الواقعة 5 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية.





وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم الدراجة النارية المُستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وأقر أحدهم بعلمه بموعد استلام المجنى عليه للمبلغ المالي لكونه أحد العملاء المترددين عليه لتوريد الفواتير المُستحقة لشركة الكهرباء عن مزرعة والده، وسابقة قيامه بتوصيل المجنى عليه حال حيازته لمبالغ مالية عهدته، وبتاريخ الواقعة قام المتهمين برصد المجنى عليه وبحوزته المبالغ المالية، وتتبعه مستقلين دراجة نارية "ملك وقيادة أحدهم"، وقاموا بخطف الحقيبة وبداخلها المبالغ المالية ولاذوا بالهرب، وأضرموا النيران بالحقيبة وما بداخلها من دفاتر التحصيل الخاصة بالشركة، وتم بإرشادهم ضبط مبلغ مالي من متحصلات واقعة السرقة، كما أضاف أحدهم بشرائه شاشة من المبلغ المستولى عليه "تم ضبطها".



