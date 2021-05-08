"عيد الحُلل" من العصر الفاطمي للعثماني.. تعرف على مظاهر احتفالات المصريين بعيد الفطر المبارك

تعتبر الاحتفالات بعيد الفطر المبارك من التقاليد المصرية العتيقة، والتي اتخذت صورًا شعبية ورسمية في العصور الإسلامية المختلفة، وتعددت واختلفت تلك الصور بتعدد واختلاف تلك العصور، وكان لكل منها سماتها.



ومن قال ناحيته قال الدكتور عبد الرحيم ريحان مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمى بجنوب سيناء بوزارة السياحة والآثار، في العصر الفاطمي أطلق على عيد الفطر "عيد الحُلل" وهي الملابس لارتباطه بتوزيع الحُلل على رجال الدولة وكان يسير موكب الاحتفال من قصر الخليفة في شارع المعز لدين الله الفاطمي وحتى مصلى العيد أمام باب النصر وعلى طول الطريق تتعالى التكبيرات.



وأشار ريحان في تصريحات إلى الفجر، أن مظاهر الاحتفال في العصر المملوكي حيث يجتمع صباح اليوم الأول أهالي الحي أمام منزل الإمام الذي سيصلي بهم صلاة العيد في المسجد فإذا خرج إليهم زفوه حتى المسجد وبأيديهم القناديل يكبرون طوال الطريق، وبعد انتهاء الصلاة يعودون به إلى منزله على نفس الصورة نفسها التي أحضروه بها.



وكان الناس يخرجون في أول أيام العيد في القاهرة والمدن الأخرى إما إلى القرافات لتوزيع الصدقات رحمة على موتاهم أو للنزهة في النيل وركوب المراكب ويذهب البعض الآخر لزيارة أقاربهم وأهلهم لتقديم التهنئة لهم كما كان المصريون في العصر المملوكي يفضلون أكل السمك المشقوق أي السمك المجفف البكلاه.



ونوه ريحان إلى أن الاحتفال الرسمي بالعيد بصعود ناظر دار طراز الخاصة في آخر أيام رمضان إلى القلعة في موكب كبير وبصحبته عددًا من الحمالين يحملون خلع العيد لحملها إلى السلطان وفي ليلة العيد يدخل الأمراء جميعًا على السلطان لتهنئته وفي صباح يوم العيد ينزل السلطان إلى الحوش السلطانى لتأدية صلاة العيد ويسمع الخطبة بجامع الناصر بن قلاوون بالقلعة ويعود إلى الإيوان الكبير المشيد عليه حاليًا جامع محمد على حيث يمد سماط حافل للطعام بلغت تكاليفه في بعض السنوات خمسين ألف درهم وأخيرًا يخلع السلطان على الأمراء وأرباب الوظائف كما يفرج عن بعض المساجين



ولفت الدكتور ريحان إلى الاحتفال في العصر العثماني فكان يبدأ الاحتفال الرسمى بعد فجر يوم العيد حيث يصعد كبار رجال الدولة إلى القلعة ويمشون في موكب أمام الباشا من باب السرايا (قصره) إلى جامع الناصر محمد بن قلاوون فيصلون صلاة العيد ويرجعون ثم يهنئون الباشا بالعيد وينزلون إلى بيوتهم فيهنئ بعضهم بعضًا.



وفي ثان أيام العيد ينزل الباشا للاحتفال الرسمى بالعيد حيث يجلس في الكشك المعد له بقراميدان (ميدان القلعة) وقد هيئت مجالسه بالفرش الفاخروالمساند الجميلة والستائر الفخمة وتقدم القهوة والمشروبات وقماقم العطور والبخور ويأتى رجال الدولة للتهنئة.