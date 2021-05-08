وكيل "عربية النواب" يشيد باهتمام وزارة الخارجية بحل جوازات السفر للمصريين بالسعودية

أشاد النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بسرعة استجابة وزير الخارجية السفير سامح شكري لطلب إحاطته الخاص بمشكلة جوازات السفر الخاصة بالمصريين بالخارج خاصة داخل المملكة العربية السعودية الشقيقة.





ووجه ” أباظة ” فى بيان له أصدره، اليوم، التحية والتقدير للسفير سامح شكرى، مؤكدًا انه من الوزراء الناجحين والمتميزين داخل الحكومة وانه استطاع بكل كفاءة واقتدار التعبير بكل صدق وأمانة عن الدبلوماسية المصرية ودورها والذى يقودك بكل كفاءة واقتدار الرئيس عبد الفتاح السيسى تجاه جميع القضايا الاقليمية والعربية والدولية.





وقرر النائب أحمد فؤاد أباظة سحب طلب الاحاطة الذى تقدم به حول موضوع الازمات والمشكلات التى تعرض لها بعض المصريين بالخارج الخاصة بجوازات السفر خاصة داخل المملكة العربية السعودية الشقيقة.





وكان السفير سامح شكرى وزير الخارجية قد وجه القطاع القنصلي بالوزارة بسرعة الانتهاء من آلية لاستخراج جوازات السفر والأوراق اللازمة للتيسير على المواطنين في ظل الضغوط التي فرضها وباء كورونا.



