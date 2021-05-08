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سفيرنا بموسكو: المنتج السياحي المصري جاذبا.. ونحظى باهتمام بالغ لدى الروس (فيديو)

السبت 08/مايو/2021 - 11:50 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال السفير إيهاب نصر سفير مصر لدى روسيا، إن السوق الروسي على مستوى السياحة في مصر كان الأهم بالنسبة إلى مصر قبل وقف الطيران، لافتًا إلى أن مصر سجلت زيارة 3.3 ملايين سائح في عام 2014.

وأضاف "نصر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الروسي اتفقا في 23 إبريل الماضي على عودة الطيران إلى المقاصد السياحية في شرم الشيخ والغردقة بشكل مباشر وهو ما سيسهم بشكل كبير في خفض التكلفة وجذب شريحة أخرى من السائحين التقليديين للسياحة الشاطئية بمصر.

وتابع سفير مصر لدى روسيا: "نعكف على إعداد الخطوات التنفيذية لاستئناف تسيير الطيران، أخذا في الاعتبار أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، وهو ما يفرض بعض القيود على الرحلات، وخصوصا أن روسيا أوقفت كل الطيران الدولي منها وإليها في العام الماضي، واستأنفت بشكل تدريجي ومحدود جدا الرحلات".

وأوضح السفير إيهاب نصر سفير مصر لدى روسيا، أن روسيا ترتبط بخطوط طيران مع 14 دولة فقط، منها مصر، فقد كانت مصر هي الدولة الرابعة التي قررت موسكو استئناف الطيران معها، لافتة إلى أن مصر هي الدولة الأكثر كثافة حاليا في عدد الرحلات الجوية من وإلى روسيا، مضيفا: "هذا ما يعكس أن المنتج السياحي المصري أصبح جاذبا ويحظى باهتمام بالغ لدى السائح الروسي".

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