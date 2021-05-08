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ضبط 245 طربة حشيش وأقراص مخدرة وسلاح ناري بالغربية

السبت 08/مايو/2021 - 11:50 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين وبحوزتهما 245 طربة حشيش وأقراص مخدرة وسلاح نارى بالغربية، حيث أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية قيام شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"، بالإتجار فـى المواد المخدرة مُتخذان من دائرة قسم شرطة أول طنطا مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

- عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما، وعثر بحوزتهما على (طبنجة – عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة – عدد 245 طربة لمخدر الحشيش – كمية من الأقراص المخدرة – كمية لمخدر الهيروين – مبلغ مالى - 2 هاتف محمول - سيارة ملاكى) وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة، بقصد الإتجار، والسلاح النارى لحماية نشاطهما الإجرامى، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والهواتف للتواصل مع عملائهما.

جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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