خروج 420 متعافيا تحسن وشفاء تام من كورونا بمستشفيات العزل والفرز بالدقهلية



اعلن الدكتور سعد عبد اللطيف مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن خروج حوالي 420 متعافي تحسن وشفاء تام من فيروس كورونا بمستشفيات العزل والفرز

جاء ذلك خلال الاسبوع الماضي بعد تحول نتائجهم من ايجابى إلى سلبي ويتم متابعتهم عن طريق فرق الطب الوقائي.



وجدد مكي مناشدته لجميع المواطنين على تجنب التجمعات العائلية ومنع التجمعات في المناسبات والمحافظة على التباعد الاجتماعي بين الأفراد في الأماكن العامة مثل الأسواق والمحلات التجارية والمطاعم وغيرها من الأماكن المغلقه والحرص على ارتداء الكمامات وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين سائلا المولى عزوجل أن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه ويرفع عنا البلاء والوباء.