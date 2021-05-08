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رئيس "طاقة النواب": تفقد الشركات الروسية لفنادق الغردقة خطوة إيجابية لعودة السياحة لمصر

السبت 08/مايو/2021 - 11:53 ص
بوابة الفجر
دينا عبد الستار
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اعتبر النائب حسام الدين صالح عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، وعضو مجلس النواب عن محافظة البحر الأحمر تفقد وفد من خبراء وممثلى شركات السياحة الروسية العاملة فى السوق السياحى المصرى، لعدد من الفنادق السياحية بمدينة الغردقة خطوة إيجابية لاستقبال السياحة الروسية مرة أخرى بعد توقف دام لقرابة 6 سنوات خاصة بعد توافق الرئيس عبد الفتاح السيسى، والرئيس الروسى فلاديمير بوتين على عودة الطيران الروسى إلى مصر.


وأعرب "عوض الله" فى بيان له أصدره، اليوم، عن ثقته التامة فى الالتزام التام من جميع الفنادق والقرى والمنتجعات السياحية على مستوى محافظة البحر الأحمر فى الالتزام التام بالتعليمات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مؤكدًا أن أكبر دليل على ذلك إشادة جميع سياح العالم الذين توافدوا إلى مدينة الغردقة وجميع المدن السياحية على مستوى محافظة البحر الأحمر.


وأكد رئيس طاقة النواب، أنهم لم يشيدوا فقط بالتزام جميع المنشأت السياحية على مستوى البحر الأحمر ومطارى الغردقة مرسى علم، ولكن طلبوا من جميع سياح العالم بالتوجه الى مصر للاستمتاع بمعالمها السياحية والأثرية وجوها الممتع.


تجدر الاشارة إلى أن الوفد ضم 13 من ممثلى أكبر شركات السياحة الروسية العاملة فى السوق المصرى وأجرى جولة فى عدد من الفنادق السياحية شمال مدينة الغردقة وتفقد إجراءات الأمن والسلامة، والإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة داخل الفنادق، طبقًا للضوابط والاشتراطات التى أقرتها منظمة الصحة العالمية.

كما تفقد الوفد الغرف ونظافتها وإجراءات التسكين وحمامات السباحة، والتأكد من تطبيق المسافات الآمنة والتباعد الاجتماعى فى المطاعم وعلى حمامات السباحة والشواطئ.

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