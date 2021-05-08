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أمن الفيوم يضبط 4 قطع سلاح ناري وينفذ (66) حكما قضائيا متنوعا

السبت 08/مايو/2021 - 11:53 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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وجه قطاع الأمن العام حملة أمنية مكبرة بمُشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الفيوم، مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى استهدفت (دائرة مركز شرطة إطسا) بمديرية أمن الفيوم.

أسفرت جهودها عن ضبط (4) قطع سلاح نارى، بحوزة 4 متهمين " لإثنين منهم معلومات جنائية"، وضبط (3) قضايا مخدرات.. ضبط خلالها كمية من مواد "الحشيش – الهيروين" المخدرة وعدد من الأقراص المخدرة، بحوزة 3 متهمين "لثلاثة منهم معلومات جنائية"، وضبط قطعة سلاح أبيض، وتنفيذ (66) حكم قضائى متنوع.
 

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