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370 وفاة جديدة جراء كورونا في روسيا

السبت 08/مايو/2021 - 11:56 ص
روسيا
روسيا
وكالات
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رصدت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا، اليوم السبت، 8329 إصابة جديدة بالعدوى، مقابل 8386 إصابة في اليوم السابق، مشيرة إلى أن نحو ثلث الإصابات الجديدة (2765 حالة) يعود إلى العاصمة موسكو.

 

وأعلنت السلطات الصحية الروسية، ارتفاع حصيلة ضحايا مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا في البلاد خلال اليوم الأخير بواقع 370 حالة وفاة، مقابل 376 وفاة أمس، فيما تماثل 8255 مريضا للشفاء.

 

وقالت السلطات الصحية الروسية، إن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التي سجلت في البلاد منذ بداية الجائحة، أصبح أربعة ملايين و871843 إصابة مؤكدة منها 112992 حالة وفاة و270236 حالة شفاء وأربعة ملايين و488615 حالة شفاء.

 

وكانت روسيا أجرت حتى اليوم أكثر من 131.1 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بكورونا، 277 ألفا منها خلال آخر 24 ساعة.

 

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