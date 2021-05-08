المنافذ تضبط 32 قضية أمن عام وتنفذ (159) حكما قضائيا متنوعا



نجحت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.





وتمكنت الجهود فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية من ضبط (7) قضايا تهريب من أبرزها (بضائع أجنبية الصنع – هواتف محمولة – مستحضرات تجميل – أقمشة – آلات طباعة ولوازمها).



وأثمرت الجهود فى مجال تهريب الأثار عن ضبط (1) قضية عملات معدنية، وفى مجال الأمن العام تم ضبط عدد (32) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح).



ونجحت الجهود فى مجال ضبط المخالفات المرورية عن ضبط (920) مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (159) حكم قضائى متنوع.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية،وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.



