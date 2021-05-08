Advertisements

المنافذ تضبط 32 قضية أمن عام وتنفذ (159) حكما قضائيا متنوعا

السبت 08/مايو/2021 - 11:56 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
Advertisements

نجحت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.


وتمكنت الجهود فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية من ضبط (7) قضايا تهريب من أبرزها (بضائع أجنبية الصنع – هواتف محمولة – مستحضرات تجميل – أقمشة – آلات طباعة ولوازمها).

وأثمرت الجهود فى مجال تهريب الأثار عن ضبط (1) قضية عملات معدنية، وفى مجال الأمن العام تم ضبط عدد (32) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح).

ونجحت الجهود فى مجال ضبط المخالفات المرورية عن ضبط (920) مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (159) حكم قضائى متنوع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية،وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.
 

أخبار تهمك

شاهد.. عمرو أديب يوجه رسالة لأردوغان: "مصر هتدخل من بابها"

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. وفاة والد نصر وأمير وهاني محروس

منذ حوالي 9 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس السبت

منذ حوالي 16 ساعة

بعد ساعات من وفاته.. طليقة جمال سلامة تتقدم ببلاغ رسمى ضد شقيق الراحل بتهمة الاستيلاء على الميراث

منذ حوالي 11 ساعة

يوفنتوس يستقر على بديل بيرلو

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مواجهة برشلونة وأتليتكو مدريد

منذ أقل من ساعة

انذار للموسيقين لحبس عمر كمال ومنعه من الغناء بعد حفله التجمع الخامس

منذ ساعة و نصف

عاجل - تعرف على قائمة غيابات الأهلي أمام الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

قناة مفتوحة تنقل مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

منذ حوالي 10 ساعات

أخيرًا.. برشلونة يحسم الصفقة الكبرى لمدة 3 مواسم مقبلة

منذ حوالي 15 ساعة

كارتيرون يفكر في التخلص من ثنائي هجوم الزمالك

منذ ساعة الا ربع

الأهلي يطالب موسيماني بمنح المنبوذ فرصة أخيرة

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. تسجيل 65 حالة وفاة بكورونا والصحة تعلن التفاصيل

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - اتحاد الكرة يوجه ضربة قاضية إلى الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل - صدمة قوية في الأهلي قبل القمة

منذ حوالي 15 ساعة

محمد يسري : محظوظ بمشاركتي في "ضل راجل" و"نجيب زاهي زركش".. ورنا رئيس شريكة رحلتي في 2021 (حوار)

منذ أقل من ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:01 م

عاجل - اتحاد الكرة يوجه ضربة قاضية إلى الأهلي

عاجل.. وفاة والد نصر وأمير وهاني محروس

02:59 ص

عاجل - تعرف على قائمة غيابات الأهلي أمام الزمالك

10:30 م

أخيرًا.. برشلونة يحسم الصفقة الكبرى لمدة 3 مواسم مقبلة

09:10 م

الأهلي يطالب موسيماني بمنح المنبوذ فرصة أخيرة

01:59 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي