الليلة..نصر محروس يستقبل العزاء في والده









رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم المنتج محروس عبد المسيح والد المنتج نصر محروس، أثر إصابته بفيروس كورونا، وأعلن ابنه عن خبر وفاته، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



كتب هاني محروس منشورًا قال فيه :"مع السلامة يا صاحبي، أنت كنت الدنيا كلها، وهتفضل الدنيا كلها، عمري ماهنساك يا أعظم أب وصاحب وأخ، سلام يا عمري كله".



كما أعلن عن موعد عزاء والده، مشيرًا إلى أنه من المقرر إقامته اليوم أمام ستوديو (إم ساوند1) الساعة 6 مساءً، خلف مستشفى هبيوبليس بمصر الجديدة.



والجدير بالذكر أن المنتج الكبير محروس عبد المسيح، لمع اسمه في فترة الستينيات والسبعينيات ويعد من كبار صناع الموسيقى في مصر، فقد عمل مع كبار المطربين من بينهم، محمد رشدي، محرم فؤاد، محمد قنديل، كارم محمود، نادية مصطفى، صابرين وغيرهم.