ضبط 532 شيشة وتحرير 125 محضر مخالفة قرارات الغلق وغلق 53 مقهى بالقليوبية

أعلن اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، ضبط 532 شيشة وتحرير 373 محضر عدم ارتداء كمامة وتحرير 125 محضر مخالفة قرارات الغلق وغلق 53 مقهى.



جاء ذلك جولة مسائية موسعة بمدن بنها وحي شرق شبرا الخيمة استمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم تفقد خلالها إجراءات تنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بمواعيد غلق المحال التجارية والمقاهي والكافيهات، والتي بدأ تطبيقها علي مدار يومين ضمن الخطة الشاملة للدولة في مجابهة تداعيات احتمالية العدوى بفيروس كورونا.



وأضاف محافظ القليوبية في بيان له اليوم، أنه بذلك يصبح إجمالي ما جرى ضبطه خلال الحملات المستمره في كافة مجالس المدن والأحياء اعتبارا من الخميس ٢٢ أبريل وحتى أمس الجمعة عن ضبط 4873 شيشة، وتحرير 2703 محضر عدم ارتداء كمامة، و268 محضر مخالفة قرارات الغلق وغلق 399 مقهى مخالفة.



وتفقد المحافظ شوارع وميادين المدينة العاصمة، وذلك بالتوازي مع قيام نائبي المحافظ والسكرتير العام المساعد ورؤساء المدن بالمتابعة الميدانية، للتأكد من الالتزام بالقرارات الأخيرة للحكومة بشأن مواعيد غلق المحال التجارية في المواعيد المقررة فى الساعة 9 وحتى 21 مايو من الشهر الجاري"لمدة أسبوعين" درءًا لأية تداعيات محتملة للفيروس،مع السماح للمطاعم باستمرار خدمة توصيل الطلبات من المأكولات والمشروبات "الديليفري" للمنازل بعد هذا التوقيت، وكذا حظر إقامة أية مؤتمرات أو فعاليات أو تجمعات جماهيرية وكذا الغلق الكامل للحدائق والمتنزهات خلال إجازة عيد الفطر المبارك.



وشدد الهجان على ضرورة التوعية بأهمية استعمال وسائل الحماية الشخصية وفي مقدمتها الكمامة الواقية، مع ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، والاستمرار في الحملات اليومية لرؤساء المدن والأحياء والمراكز على المقاهى والكافيهات والمطاعم والمحال التجارية لمتابعة الالتزام بالمواعيد المعلنة من لجنة إدارة أزمة كورونا، خاصة خلال الأيام المتبقية من شهر رمضان المبارك وإجازة عيد الفطر للحد من زيادة أعداد الإصابة بكورونا

مؤكدا على متابعة تطبيق الإجراءات الوقائية بكافة أنحاء المحافظة خاصة المناطق الخدمية والتي تشهد فى تلك الأيام تردد أعداد كبيرة من المواطنين وعلى رأسها مكاتب البريد والبنوك والمحلات التجارية والأسواق العامة حفاظًا على المواطنين من تداعيات فيروس كورونا المستجد، لافتا إلى تكليفاته للوحدات المحلية باستمرار المتابعة اليومية من خلال فرق متابعة من الوحدة المحلية بالمدينة والقرية، والتواصل بشكل دائم مع غرفة الأزمات بشأن أية مستجدات.