خلال 24 ساعة.. ضبط (1392) قضية تموينية متنوعة



واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1392) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها الأتي:



نجحت في ضبط (2،57 طن "أسماك فيليه - سلمون") يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مصنع للإستيراد والتصدير) بمحافظة القليوبية .



ونجحت الجهود في ضبط (97 طن "فراولة – جوافة – مانجو خام") معبأة داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة المنوفية .

وتمكنت الجهود من ضبط (39،5 طن "أرز أبيض – عدس – نخالة خشنة") معبأة داخل أجولة بدون بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية ومجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مصنع لتعبئة السلع الغذائية) بمحافظة سوهاج .

وأسفرت الجهود عن ضبط (3 طن "تمور") بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة الدقهلية .

وأثمرت الجهود عن ضبط (1،43 طن "ياميش رمضان") بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة .

وتمكنت الجهود من ضبط (المدير المسئول مخبز بلدى – بمحافظة القليوبية) لإستيلائه على (268،214 جنيه) من أموال الدعم دون وجه حق عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية دون إنتاجه فعليًا، والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى المدعم وبيعها بالسوق السوداء، وضبط (مالك مخبز بلدى – بمحافظة الدقهلية) وبحوزته (1،5 طن دقيق بلدى مُدعم) قام المذكور بتجميعه وعدم إثباته بسجل حركة الدقيق لبيعه بالسوق السوداء قدرت بقيمة مالية (9000 جنيه) .

ونجحت الجهود في ضبط (مالك مخزن لتجارة إسطوانات الأوكسجين بدون ترخيص بمحافظة القاهرة) وبحوزته (220 إسطوانة غاز أكسجين مملؤة – 450 مُنظم أسطوانة أكسجين) قام المذكور بتجميعها لبيعها بأزيد من السعر المقرر، وضبط (5،87 طن "أعلاف حيوانية") بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام وذات الأثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية والداجنة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مصنع لإنتاج وتعبئة الأعلاف الحيوانية بدون ترخيص) بمحافظة البحيرة، وضبط (مالك محل لتجارة ألعاب الأطفال بمحافظة المنوفية) وبحوزته (3150 وحدة ألعاب نارية "مُحدثات صوت") محظور تداولها بالأسواق مجهولة المصدر .

