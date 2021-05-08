Advertisements

أسعار العملات اليوم السبت 8-5-2021 أمام الجنيه المصري في الدقهلية

السبت 08/مايو/2021 - 12:02 م
بوابة الفجر
محمد كشك
Advertisements

استقرت أسعار العملات اليوم السبت 8-5-2021، أمام الجنيه المصرى، في محافظة الدقهليةة ليستقر سعر الدولار، فى حين ارتفع سعر صرف الجنيه الاسترلينى أمام الجنيه، وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى لـ ليسجل 21.44 جنيه للشراء، 21.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم
استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم
تباين سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى 18.56 جنيه للشراء، 18.73 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 18.56 جنيه للشراء، 18.71 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم
وارتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ليسجل 21.44 جنيه للشراء، 21.62 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 21.35 جنيه للشراء، 21.56 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم
استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 4.15 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم
تباين صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقًا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى ليسجل 48.96 جنيه للشراء، و52.10 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 48.98 جنيه للشراء، و52.09 جنيه للبيع

أخبار تهمك

بعد ساعات من وفاته.. طليقة جمال سلامة تتقدم ببلاغ رسمى ضد شقيق الراحل بتهمة الاستيلاء على الميراث

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - اتحاد الكرة يوجه ضربة قاضية إلى الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

محمد يسري : محظوظ بمشاركتي في "ضل راجل" و"نجيب زاهي زركش".. ورنا رئيس شريكة رحلتي في 2021 (حوار)

منذ أقل من ساعة

انذار للموسيقين لحبس عمر كمال ومنعه من الغناء بعد حفله التجمع الخامس

منذ ساعة و نصف

أخيرًا.. برشلونة يحسم الصفقة الكبرى لمدة 3 مواسم مقبلة

منذ حوالي 15 ساعة

شاهد.. عمرو أديب يوجه رسالة لأردوغان: "مصر هتدخل من بابها"

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - تعرف على قائمة غيابات الأهلي أمام الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

كارتيرون يفكر في التخلص من ثنائي هجوم الزمالك

منذ أقل من ساعة

تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مواجهة برشلونة وأتليتكو مدريد

منذ أقل من ساعة

عاجل.. تسجيل 65 حالة وفاة بكورونا والصحة تعلن التفاصيل

منذ حوالي 11 ساعة

يوفنتوس يستقر على بديل بيرلو

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وفاة والد نصر وأمير وهاني محروس

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يطالب موسيماني بمنح المنبوذ فرصة أخيرة

منذ حوالي 10 ساعة

قناة مفتوحة تنقل مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - صدمة قوية في الأهلي قبل القمة

منذ حوالي 15 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس السبت

منذ حوالي 16 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:01 م

عاجل - اتحاد الكرة يوجه ضربة قاضية إلى الأهلي

عاجل.. وفاة والد نصر وأمير وهاني محروس

02:59 ص

عاجل - تعرف على قائمة غيابات الأهلي أمام الزمالك

10:30 م

أخيرًا.. برشلونة يحسم الصفقة الكبرى لمدة 3 مواسم مقبلة

09:10 م

الأهلي يطالب موسيماني بمنح المنبوذ فرصة أخيرة

01:59 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي