ألفت عمر: كنت أتمنى أن أكون مناضلة للدفاع عن القضايا النسوية



ألفت عمر، ممثلة مصرية، ولدت 15 أكتوبر 1982، وتخرجت من كلية الحقوق، إلا أن عشقها للتمثيل جعلها لا تعمل في مجال المحاماة واتجهت للتمثيل وكان أول أعمالها الفنية في مسلسل نسر الشرق عام 1997.



كان دورها الحقيقي أمام يسرا في مسلسل "قضية رأي عام" والذي كان نقلة فنية كبيرة لها، وقدمت عدد كبير من الأعمال الفنية بين مسلسلات تلفزيونية وإذاعية وأفلام، أبرزها ولاد ناس وأستاذ ورئيس قسم وأريد حلا وقلب الدنيا واحنا الطلبة اختفاء سعيد مهران وغيرها من الأعمال المهمة.

كشف الفنانة ألفت عمر، عن وجهتا حال عدم دخولها المجال الفني قائلة: "في حالة عدم دخولي المجال الفني كنت سأكون مناظلة وأنضم إلى مراكز حقوق المرأة لجلب حقوقهن المهدرة والمحافظة على كرامتهن في المجتمع والدفاع عن المظلومين في الكفور والنجوع والقرى، لافتة أن والدها دعمها وساندها كثير في حياتها لأنه كان حكيم وكبير العيلة وكان سبب في نماء موهبتي الفنية رغم عدم ثقافته الفنية.وأضافت ألفت عمر خلال حوارها في برنامج "خط أحمر"، الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إنها كنت تعشق الفن وكانت تمارسه منذ أن كانت في الثانوية العامة مرورًا بالجامعة عقب إلتحاقها بكلية الحقوق، مشيرة إلى أن والدلها كان حريصًا على حصولها على شهادة جامعية قبل دخولها مجال الفن وعالم التمثيل.وتابعت الفنانة ألفت عمر، مارست المحاماة بعد تخرجي من كلية الحقوق ووصلت إلى جدول المحامين المبتدئين ولكن لم أجد نفسي فتركتها واتجهت إلى التمثيل، لافتة أن خالها عمر ناجي ساندها ودعمها كثيرا ومنحها أول بطولة في حياتها الفنية.