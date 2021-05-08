الداخلية تضبط 19 قضية مخدرات و7قطع أسلحة نارية بالقليوبية







وجه قطاع الأمن العام، بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت دائرة مركز شرطة طوخ بمديرية أمن القليوبية ودوائر أقسام ومراكز الشرطة بنطاق المديرية.



أسفرت جهودها عن ضبط (19) قضية مخدرات، ضُبط خلالها كميات من المواد المخدرة المتنوعة، بحوزة 22متهم "لـ 8 منهم معلومات جنائية".



كما تم ضبط (7) قطع أسلحة نارية، وعدد من الطلقات النارية بحوزة 8متهمين، وضبط (5) قطع سلاح أبيض، وضبط (6) متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى بعض القضايا، وضبط هاربان من المراقبة فى إحدى القضايا، وتنفيذ (7183) حكم قضائى متنوع بإجمالى 207 محكوم عليهم.



