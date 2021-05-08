لهذا السبب..ألفت عمر تنهار بالبكاء على الهواء

دخلت الفنانة ألفت عمر في نوبة بكاء خلال حوارها في برنامج "خط أحمر"، الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، مساء أمس الجمعة للحديث عن آخر أعمالها الفنية.



وعند رؤيتها لصورة والدتها الراحلة انهارت ألفت عمر ودخلت في وصلت بكاء لتذكرها العديد من المواقف التي جمعتهما، لافتة أن والدتها كانت بتفرح لنجاحي وعلمتنا الحنية مشيرة أن والدتها لعبت دورا كبيرا في تربيتها ونشأتها "ماما كل حاجة في حياتي".. وعرفت معني الأمومة بعد زواجي وإنجابي لطفلي، حينها شعرت بمدى معاناة والدتي تربيتي أنا وأخواتي.



وتابعت الفنانة ألفت عمر، كنت أكثر تعلقا بوالدتي فتعلمت منها أشياء كثيرة، لافتة أن والدها علمها كيف تتعامل مع المجتمع كي لا يهزم أنوثتي.. لذلك يجب توعية الفتاة بكيفية التعامل مع قضايا التحرش وحب المراهقة.



ألفت عمر، ممثلة مصرية، ولدت 15 أكتوبر 1982، وتخرجت من كلية الحقوق، إلا أن عشقها للتمثيل جعلها لا تعمل في مجال المحاماة واتجهت للتمثيل وكان أول أعمالها الفنية في مسلسل نسر الشرق عام 1997.



كان دورها الحقيقي أمام يسرا في مسلسل "قضية رأي عام" والذي كان نقلة فنية كبيرة لها، وقدمت عدد كبير من الأعمال الفنية بين مسلسلات تلفزيونية وإذاعية وأفلام، أبرزها ولاد ناس وأستاذ ورئيس قسم وأريد حلا وقلب الدنيا واحنا الطلبة اختفاء سعيد مهران وغيرها من الأعمال المهمة.