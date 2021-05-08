Advertisements

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مباريات السبت الكروي

السبت 08/مايو/2021 - 12:17 م
بوابة الفجر
حسام مجدي
Advertisements
يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب هدافي مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مباريات اليوم السبت 8 مايو.

ويحتل هاري كين نجم هجوم فريق توتنهام حاليا صدارة جدول ترتيب هدافي مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 21 هدف.

وفيما يلي جدول ترتيب هدافي مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز:

1- هاري كين 21 هدف
2 – محمد صلاح 20 هدف
3- برونو فرنانديز 16 هدف
6- سون هيونج مين 16 هدف
4- دومينيك كالفيرت ليوين 15 هدف
5- باتريك بامفورد 14 هدف
7-الكسندر لاكازيت 13 هدف
8- جيمي فاردي 13 هدف
9 -أولي واتكينز 13 هدف
10 – إلكاي جوندوجان 12 هدف

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

هدافي الدوري الإنجليزي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الدوري الإنجليزي

أخبار تهمك

عاجل.. تسجيل 65 حالة وفاة بكورونا والصحة تعلن التفاصيل

منذ حوالي 12 ساعة

أخيرًا.. برشلونة يحسم الصفقة الكبرى لمدة 3 مواسم مقبلة

منذ حوالي 16 ساعة

شاهد.. عمرو أديب يوجه رسالة لأردوغان: "مصر هتدخل من بابها"

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يطالب موسيماني بمنح المنبوذ فرصة أخيرة

منذ حوالي 11 ساعة

قناة مفتوحة تنقل مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي في الدوري الانجليزي

منذ 38 دقيقة

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس السبت

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - صدمة قوية في الأهلي قبل القمة

منذ حوالي 16 ساعة

قناة مفتوحة تنقل مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. وفاة والد نصر وأمير وهاني محروس

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - تعرف على قائمة غيابات الأهلي أمام الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

بعد ساعات من وفاته.. طليقة جمال سلامة تتقدم ببلاغ رسمى ضد شقيق الراحل بتهمة الاستيلاء على الميراث

منذ حوالي 12 ساعة

موسيماني يمنح نجم الأهلي فرصة أخيرة

منذ أقل من ساعة

انذار للموسيقين لحبس عمر كمال ومنعه من الغناء بعد حفله التجمع الخامس

منذ ساعتين و 28 دقيقة

تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مواجهة برشلونة وأتليتكو مدريد

منذ أقل من ساعتين

عاجل - اتحاد الكرة يوجه ضربة قاضية إلى الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. سيرينو يغازل الأهلي

منذ 38 دقيقة

موضوعات متعلقة

جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مواجهات الجولة المقبلة

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مباريات اليوم الجمعة

تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم الأحد

جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم الإثنين

هاري كين يتصدر.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مباريات اليوم السبت

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:01 م

عاجل - اتحاد الكرة يوجه ضربة قاضية إلى الأهلي

عاجل.. وفاة والد نصر وأمير وهاني محروس

02:59 ص

موسيماني يمنح نجم الأهلي فرصة أخيرة

12:21 م

عاجل - تعرف على قائمة غيابات الأهلي أمام الزمالك

10:30 م

أخيرًا.. برشلونة يحسم الصفقة الكبرى لمدة 3 مواسم مقبلة

09:10 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي