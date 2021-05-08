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ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مباريات السبت الكروي
السبت 08/مايو/2021 - 12:17 م
حسام مجدي
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يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب هدافي مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مباريات اليوم السبت 8 مايو.
ويحتل هاري كين نجم هجوم فريق توتنهام حاليا صدارة جدول ترتيب هدافي مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 21 هدف.
وفيما يلي جدول ترتيب هدافي مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز:
1- هاري كين 21 هدف
2 – محمد صلاح 20 هدف
3- برونو فرنانديز 16 هدف
6- سون هيونج مين 16 هدف
4- دومينيك كالفيرت ليوين 15 هدف
5- باتريك بامفورد 14 هدف
7-الكسندر لاكازيت 13 هدف
8- جيمي فاردي 13 هدف
9 -أولي واتكينز 13 هدف
10 – إلكاي جوندوجان 12 هدف
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