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أفغانستان تعلن مقتل 7 أفراد من أسرة واحدة شرق البلاد

السبت 08/مايو/2021 - 12:18 م
قوات أفغانية
قوات أفغانية
وكالات
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قتل 4 أفراد من أسرة واحدة، من بينهم أطفال، في حادث انهيار سقف، بسبب هطول أمطار غزيرة في إقليم كابيسا شمال شرق أفغانستان.

 

ووفقًا للمتحدث باسم الشرطة الإقليمية، شايق شيريش وقع "الحادث في واد بمنطقة نيجراب" بالإقليم قبل الفجر.

 

وأشار مسؤول أفغاني، إلى أن "قائمة الضحايا شملت الوالدين وأطفالهما الخمسة، الذين كانوا نائمين داخل مسكنهم القديم، عندما انهار السقف".

 

وكانت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث، قالت إن "هطول أمطار غزيرة وحدوث فيضانات عارمة تسبب في وفاة 56 شخصاً على الأقل في أفغانستان في الأسبوع الماضي".

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مقتل 7 أفغانستان أسرة واحدة

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