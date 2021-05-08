غرام سعد لـ "الفجر الفني":" روجينا من أسباب مشاركتي في 'بنت السلطان'.. وهذه معايير اختياري للأدوار" (حوار)

الفجر الفني

حدثينا عن تفاصيل مشاركتك في 'بنت السلطان' والوقوف أمام روجينا

ما الذي حمسكِ للمشاركة في هذا العمل؟



*ما أصعب المشاهد التي واجهتك في 'بنت السلطان'؟



أصعب مشهد بالنسبة لِيّ في المسلسل هو مواجهة ندى موسى 'غادة' ، وذلك بعد موت عمر والتي اتضح أنها السبب في وفاته.



*ماذا عن ردود فعل الجمهور على المسلسل عامة وعن دورك بصفة خاصة ؟



الحمدلله العمل ناجح وله قاعدة جماهيرية كبيرة ، والجمهور اتعلق بيه رغم كثرة الأعمال الفنية خلال الموسم الحالي ، وفي البداية الجمهور كان يكره الشخصية التي أُقدمها ، إلا أنهم بدأوا يتعاطفوا معي جداً وتحولت مشاعرهم للنقيض من الحلقة 17 .



*ماذا عن رسالة 'بنت السلطان' من وجهة نظرك؟



رساله مسلسل' بنت السلطان' لا استطيع أن أفصح عنها الآن ، لأن العمل لأبد أن ينتهى أولاً ثم يُقرر الجمهور ما الرسالة التي وصلته ، قد يكون رسالة أو عدة رسائل لاتختزل في كلمتين ولكن تترسخ بتجربة فنية تُؤثر وتعمل عملية تطهير لوجدان المشاهد.



*هل تتشابه شخصية 'هند' في المسلسل مع شخصيتك الحقيقية؟



شخصيتي الحقيقية مختلفة تماماً عن دوري في 'بنت السلطان' ، ولا يوجد أي وجه شبه بينى وبين شخصية 'هند' أو أى دور قدمته من قبل.



*ظهرتي خلال أحد مشاهد العمل منهارة من البكاء الشديد.. كيف كانت تحضيراتك للشخصية؟



بالنسبة لمشهد البكاء حينما كنت أقرأه أبكي في الحقيقة من قلبي ، وأستاذ أيمن كتبه بطريقة تمس القلب ، وأنا ذهبت للفنانة روجينا في منزلها هى وأستاذى ومعلمي الذي أفخر أنى تلميذته دكتور أشرف ذكى ، وصارحتهم بخوفي من هذا المشهد والحقيقه هما دعمونى بكلماتهم وثقتهم فيِ ، وهذه الثقه حقيقي شئ مهم جداً للممثل وتفرق معه بشكل كبير ، ويُعد هذا من أهم الأسرار أن يظهر المشهد بهذا الشكل ، وطبعاً أستاذ أحمد شفيق صاحب الرؤية الأولى والأخيرة وهو مايسترو العمل الفنى ككل.



*ما هي معايير اختيارك للأدوار؟



معيار اختيارى للدور هو أن يكون كل دور مختلف وأن يُضيف لِيّ وأضيف له، فأنا أحب التنوع والإختلاف وأرغب في أن أجسد أدوار مختلفة لم أقدمها من قبل.



*ما رأيك في المنافسة الرمضانية لهذا العام؟



المنافسة الرمضانية قوية وزاخرة بالأعمال المختلفة والمتنوعة التي تُرضى جميع الأذواق وهذا شئ جميل وأسعدني جداً.

فنانة من طراز خاص ، استطاعت أن تحقق نجاحاً في مجال التمثيل من خلال تقديمها للكثير من الأعمال الناجحة ، فهي صاحبة مقومات فنية كبيرة ووجه ملائكي أستطاعت من خلاله أن تجذب المشاهدين ، وحصدت العديد من ردود الأفعال الإيجابية عن دورها في مسلسل 'بنت السلطان' حتى أصبحت تتفوق على نفسها بكل عمل تقدمه ، حديثنا عن النجمة غرام سعد.حرص "" على إجراء حوار خاص مع النجمة الشابة غرام سعد ، لتكشف لنا عن تجربتها في 'بنت السلطان' ، تعاونها الثاني مع النجمة روجينا ، وكيفية استعدادها للشخصية ، ومعايير اختيارها للدور ورأيها في المنافسة الرمضانية لهذا العام.وإلى نص الحوار :مسلسل 'بنت السلطان' ثاني عمل يجمعنى بالفنانة روجينا بعدما تعاونت معها من قبل في مسلسل "ورد وشوك" للمخرج تيسير عبود ، فكنت أجسد دور شقيقتها في المسلسل ، ووقت الترشيحيات فكروا في أكثر من شخص لتجسيد دور 'هند' ، واستقروا عليّ خاصة أنها المرة الخامسة التي أتعاون فيها مع المنتج ممدوح شاهين وهو والمخرج تحمسوا لِي عندما ذٌكر اسمي.هناك العديد من الأسباب التي حمستني للمشاركة في المسلسل أولها نجمة العمل روجينا والمنتج الذي أكنُ له كل الإحترام والتقدير ، وأيضاً اسم مخرج العمل والسيناريو الذي أدهشني من قرأتي الأولى له ، وذلك لأن أيمن سلامة كاتب مختلف وورقه كله إثارة وكل كلمة يكتبها لها معنى ويجعلكِ تشعرين بكل شخصية يكتُبها.