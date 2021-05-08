موسيماني يمنح نجم الأهلي فرصة أخيرة

قرر بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، منح والتر بواليا مهاجم الفريق فرصة أخيرة للمشاركة فى المباريات المقبلة.





وأوضح مسؤولو لجنة التخطيط في طلبهم إلى المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، أن بواليا يجب أن يشارك بعد مواجهة صن داونز فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال إفريقيا، بهدف الحكم على مستواه.





ويهدف أعضاء لجنة التخطيط بالنادي الأهلي للحكم على مستوى المهاجم الكونغولي والتر بواليا لحسم مستقبله سواء بالبقاء أو الرحيل بعد قرار المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني باستبعاده من المباريات الأخيرة.





ويأتي طلب مسؤولي لجنة التخطيط بالنادي الأهلي لتسويق بواليا فى الموسم المقبل بدلاً من الاستغناء عنه بدون مقابل لاسيما أن صفقته كلفت النادى 2 مليون دولار مقابل ضمه من الجونة مطلع فترة الانتقالات الشتوية من الموسم الجاري.