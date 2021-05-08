ضبط 3 أطنان أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالقليوبية

ضطت مباحث التموين بالقليوبية، اليوم السبت، شركة للاستيراد والتصدير بها نحو 3 طن أسماك فيليه وسلمون، يوجد تغير في خواصها الطبيعية، كما جرى ضبط مخبز بلدي يستولى صاحبه على أموال الدعم، وجرى تحرير محضر بالواقعتين وتولت النيابة التحقيق.



تلقى اللواء فخر العربي مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد خالد المحمدي رئيس مباحث المديرية، يفيد شن حملة تموينية بقيادة العقيد أحمد عبدالعليم رئيس مباحث التموين، أسفرت عن ضبط شركة للاستيراد والتصدير بها نحو 3 طن أسماك فيليه، وسلمون يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.



كما جرى ضبط المدير المسئول مخبز بلدي لاستيلائه على268،214 جنيه من أموال الدعم دون وجه حق عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية دون إنتاجه فعليا، والتصرف في كميات من الدقيق البلدي المدعم وبيعها بالسوق السوداء.