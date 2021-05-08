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تعرف على ترتيب الدوري الإسباني قبل مواجهة برشلونة وأتليتكو مدريد

السبت 08/مايو/2021 - 12:23 م
بوابة الفجر
غدير أحمد
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يستعرض لكم " الفجر الرياضي " جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم قبل معركة برشلونة وأتليتكو مدريد.

يتصدر أتليتكو مدريد جدول ترتيب الليجا برصيد 76 نقطة، بينما يأتي ويال مدريد حامل اللقب للنسخة الماضية في المركز الثاني برصيد 74 نقطة، ثم برشلونة في المرتبة الثالثة برصيد 74 نقطة.

وإليكم جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز كالآتي:-

1 – أتلتيكو مدريد – 76 نقطة
2 – ريال مدريد – 74 نقطة
3– برشلونة – 74 نقطة
4 – إشبيلية – 70 نقطة
5 – ريال سوسيداد – 53 نقطة
6 – فياريال – 52 نقطة
7 – ريال بيتيس – 51 نقطة
8 – غرناطة – 45 نقطة
9 – أتلتيك بيلباو – 42 نقطة
10 – سيلتا فيجو – 41 نقطة
11 – أوساسونا – 40 نقطة
12 – قادش – 40 نقطة
13 – ليفانتي – 38 نقطة
14 – فالنسيا – 36 نقطة
15 – خيتافي – 34 نقطة
16 – ديبورتيفو ألافيس – 31 نقطة
17 – بلد الوليد – 31 نقطة
18 – إلتشي – 30 نقطة
19 – هويسكا – 30 نقطة
20 – إيبار – 26 نقطة

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