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أسعار الأسماك في سوق الدقهلية اليوم السبت 8-5-2021

السبت 08/مايو/2021 - 12:24 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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استقرت أسعار الأسماك في سوق الدقهلية، اليوم السبت، وتراوحت أسعار البورى" 1 "، بين 40-48 جنيها للكيلو، وأسعار البورى "2 " لتسجل 32-38 جنيها للكيلو،السمك الثعابين يتراوح بين 50-210 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار القرميط شيلان 10 – 20 جنيها، وسعر البياض الأملس " 1 " 70-100 للكيلو، فيما سجل البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو،و المكرونة بجميع أصنافها من المجمدة الي السويسي فتتراوح من 25 _60 جنيها للكيلو، أسعار القشر بياض بين 70-100جنيها للكيلو، فيما سجل سعر كيلو بربون 1 بين 39-45 جنيها، وسجل البربون 2 " 29-35" جنيها للكيلو.

فيما سجلت أسعار البلطي المزارع "1" 19-22 جنيها للكيلو، وسعر البلطي المزارع "2" بين 17-18 جنيها للكيلو والفيليه البلطي بين 30 - 110 جنيها للكيلو، وتراوح سعر البلطي الأسواني بين 17-37 جنيها للكيلو.

سعر كيلو السمك الماكريل المجمد نحو 30 جنيه في المتوسط، وسعر كيلو البلطي نحو 21 جنيه في المتوسط، وسعر كيلو بلطي اسوان 37 جنيه، وسعر كيلو القشر البياض 105 جنيه، وسعر السمك الثعابين 130 جنيه، وبلغ سعر المكارونة السويسي 67 جنيه للكيلو.

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