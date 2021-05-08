لإستثمار الأموال في الأغذية.. ضبط مستريح الغربية لاحتياله على المواطنين





تمكنت جهود أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من أحد المواطنين - مقيم بمحافظة الغربية و(4) آخرين بقيام أحد الأشخاص بتلقى مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها وإستثمارها لهم بالمخالفة للقانون.



حيث أكدت تحريات فرع الإدارة بوسط الدلتا قيام أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الغربية، بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين، والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة المواد الغذائية مقابل أرباح، وتمكن خلال ذلك من الحصول على مبالغ مالية من الشاكين مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها من قيمة رأس المال، إلا أنه توقف عن السـداد ورفض رد أصــــل المبلغ المالى المسـتولى عليه، كما أضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملًا فى الحصول على الأرباح أو إسترداد أموالهم.



عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا مع قطاع الأمن العام أمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة على النحو المشار إليه.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

