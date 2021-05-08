Advertisements

أسعار الدواجن اليوم السبت 8-5-2021 في اسواق وشوادر الدقهلية

السبت 08/مايو/2021 - 12:26 م
بوابة الفجر
محمد كشك
Advertisements
شهدت أسعار الدواجن، اليوم السبت، استقرارا في السوق المحلى، وذلك في ظل زيادة المعروض بفضل زيادة الإنتاج المحلى وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن.

وسجلت أسعار الدواجن 26-31 جنيها للكيلو بالنسبة للمستهلك، وأسعار الدواجن البلدى تترواح بين 33-36 جنيها للكيلو، سعر الدواجن المجمدة بين 33-36 جنيها الكيلو.

واستقرت أسعار البيض بجميع أنواعه حيث سجلت كرتونة البيض الأبيض المزارع 33-36 جنيها للكرتونة، فيما سجلت كرتونة البيض البلدى 34 جنيها في المزرعة ويترواح السعر للمستهلك بين 36-40 جنيها.

أخبار تهمك

موسيماني يمنح نجم الأهلي فرصة أخيرة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. تسجيل 65 حالة وفاة بكورونا والصحة تعلن التفاصيل

منذ حوالي 12 ساعة

أخيرًا.. برشلونة يحسم الصفقة الكبرى لمدة 3 مواسم مقبلة

منذ حوالي 16 ساعة

شاهد.. عمرو أديب يوجه رسالة لأردوغان: "مصر هتدخل من بابها"

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - صدمة قوية في الأهلي قبل القمة

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يطالب موسيماني بمنح المنبوذ فرصة أخيرة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. سيرينو يغازل الأهلي

منذ 40 دقيقة

قناة مفتوحة تنقل مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي في الدوري الانجليزي

منذ 40 دقيقة

بعد ساعات من وفاته.. طليقة جمال سلامة تتقدم ببلاغ رسمى ضد شقيق الراحل بتهمة الاستيلاء على الميراث

منذ حوالي 12 ساعة

قناة مفتوحة تنقل مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - تعرف على قائمة غيابات الأهلي أمام الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - اتحاد الكرة يوجه ضربة قاضية إلى الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

انذار للموسيقين لحبس عمر كمال ومنعه من الغناء بعد حفله التجمع الخامس

منذ ساعتين و 30 دقيقة

تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مواجهة برشلونة وأتليتكو مدريد

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. وفاة والد نصر وأمير وهاني محروس

منذ حوالي 10 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس السبت

منذ حوالي 17 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:01 م

عاجل - اتحاد الكرة يوجه ضربة قاضية إلى الأهلي

عاجل.. وفاة والد نصر وأمير وهاني محروس

02:59 ص

موسيماني يمنح نجم الأهلي فرصة أخيرة

12:21 م

عاجل - تعرف على قائمة غيابات الأهلي أمام الزمالك

10:30 م

أخيرًا.. برشلونة يحسم الصفقة الكبرى لمدة 3 مواسم مقبلة

09:10 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي