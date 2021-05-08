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كيف تعاقب الحكومة مخالفي قرار غلق المحال في التاسعة؟

السبت 08/مايو/2021 - 12:26 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
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تنفذ وزارة التنمية المحلية، الإجراءات الاحترازية لمجابهة جائحة كورونا، في متابعة الحملات اليومية على المقاهى والكافيهات والمطاعم والمولات التجارية لمتابعة الالتزام بالمواعيد المحددة.

ويرصد "الفجر"، كل ما تريد عن عقوبات مخالفي قرار غلق المحال في التاسعة مساءً.

١. وجه وزير التنمية المحلية، بضرورة التصدي في الحملات اليومية لرؤساء الأحياء والمدن والمراكز على المقاهى والكافيهات والمطاعم والمولات التجارية لمتابعة الالتزام بالمواعيد المعلنة.

٢. تحرير الأجهزة التنفيذية، محاضر للمحال المخالفة لمواعيد الغلق باتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحابها.

٣. يعرض غير الملتزمين بالقرار أنفسهم لعقوبات قانونية، ودفع غرامات تصل ل 4 آلاف جنيه.

٤. وفي حال تقديم الشيشة يتم الغلق لمدة شهر على الفور.

٥. وفي حالة معاودة المخالفة يجوز للسلطة المختصة إلغاء الترخيص.

وكانت اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أصدرت عددًا من القرارات سيتم تطليقها لمدة أسبوعين، حتى 21 مايو.

وجاءت أبرز تلك القرارات؛ غلق المحال التجارية والمقاهي والمطاعم والمسارح ودور السينما اعتبارًا من الساعة التاسعة مساء اليوم، تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد.

وغلق جميع الشـواطئ العامة والحدائق العامة والمتنزهات خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك، وحظر أي تجمعات أو حفلات فنية أو فعاليات جماهيرية.

وكذلك، الالتزام بكافة القرارات الصادرة ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا للحفاظ على أمنهم وسلامتهم.

وطالبت وزارة الصحة والسكان بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مناشدةً المواطنين بالتوجه لأقرب مستشفى حال ظهور أي أعراض مرضية عليهم.

وتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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