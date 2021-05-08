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رئيس "الأسقفية" مستنكرًا تهجير الفلسطينيين بالقدس: إهانة للإنسانية

السبت 08/مايو/2021 - 12:26 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
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استنكر الدكتور منير حنا رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية مأساة تهجير الفلسطينيين العزل من حي الشيخ جراح بالقدس لصالح المستوطنين اليهود وسط صمت المجتمع الدولي.

واعتبر حنا أن ما يجري من عمليات تهجير قسري لأسر فلسطينية من العزل خارج منازلها إهانة للإنسانية وللمجتمع الدولي الذي يقف مكتوف الأيدي أمام الاستيطان والجيش الإسرائيلي.

وناشد رئيس الأساقفة المجتمع الدولي للتحرك لوضع حد لمأساة الشعب الفلسطيني متسائلًا إلى متى الصمت على تلك الممارسات هل ننتظر حتى تحدث محرقة أخرى؟ أو حتى يتم تهجير الفلسطينيين من بلادهم التي ولدوا فيها؟.

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