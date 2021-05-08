محصلش.. الفنانة ألفت عمر تعلق على تصريح: "كان نفسي أخلف 5"



ونفت الفنانة ألفت عمر تصريح سابق نسب إليها " أنها تريد إنجاب 5 أطفال، لافتة أنها دائما ما تدعوا إلى تنظيم النسل إلى طفلين على الأكثر لمواجهة الزيادة السكانية فيجب على الجميع التوزان بين الأشياء والأمور حتي لا يتحمل أعباء لا يقدر على تحملها".



ألفت عمر، ممثلة مصرية، ولدت 15 أكتوبر 1982، وتخرجت من كلية الحقوق، إلا أن عشقها للتمثيل جعلها لا تعمل في مجال المحاماة واتجهت للتمثيل وكان أول أعمالها الفنية في مسلسل نسر الشرق عام 1997.

كان دورها الحقيقي أمام يسرا في مسلسل "قضية رأي عام" والذي كان نقلة فنية كبيرة لها، وقدمت عدد كبير من الأعمال الفنية بين مسلسلات تلفزيونية وإذاعية وأفلام، أبرزها ولاد ناس وأستاذ ورئيس قسم وأريد حلا وقلب الدنيا واحنا الطلبة اختفاء سعيد مهران وغيرها من الأعمال المهمة.

قالت الفنانة ألفت عمر، إن ألم الزواج ليس جرح مشاعر فقط ولكن جرح في دماغي وأي حد في الحياة معرض للعديد من المشاكل، وبالتالي يجب على الإنسان عدم الالفتات إلى مشاكله الشخصية على حساب حياته المهنية لعدم الوقع في أخطائي السابقة، لافتة إلى أن هذا الأمر يؤدي إلى فشل الإنسان في حياتة العملية والمهنية.وأضافت ألفت عمر خلال حوارها في برنامج "خط أحمر"، الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، مشاكلي الشخصية أثارت على حياتي الفنية، مضيفة: "إبني سليم أحلي حاجة في حياتي والنظرة في عينه بالدنيا كلها وربنا عوضني بيه عن أي حاجة وحشة حصلتلي في حياتي".