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أسعار اللحوم في الدقهلية اليوم السبت 8-5-2021

السبت 08/مايو/2021 - 12:28 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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شهدت أسعار اللحوم اليوم السبت 8-5-2021استقرارا فى الأسواق، بمحافظة الدقهلية مع قيام الحكومة بضخ مزيد الكميات منها لتحقيق استقرار الاسعار في شهر رمضان.

تراوحت أسعار اللحوم الكندوز بين 120-140 جنيها، الكبدة البلدى 130-150 جنيها، الكلاوي والقلب 120-130 جنيها للكيلو، السجق البلدى 120-130 جنيها.

وتراوح عرق التربيانكو بين 140-160 جنيها للكيلو، الاستيك والبفتيك 130-150 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار كباب الحلة 130-145 جنيها للكيلو، والمفروم بجميع دراجات يتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو، الموزة الكندوز تتراوح بين 130-150 جنيها للكيلو

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