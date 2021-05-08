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"القومي للبحوث" يكشف طريقة تخفيض الوزن بعد رمضان (فيديو)

السبت 08/مايو/2021 - 12:28 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قدمت الدكتورة إيمان كامل، رئيس قسم الصحة بالمركز القومي للبحوث، عدة نصائح لفقدان الوزن، وبخاصة أن عددا كبيرا من المواطنين زاد وزنهم في شهر رمضان الكريم، مثل تناول عدة وجبات صغيرة، أي تقسيمها بدل من تناول وجبات كبيرة، مع زيادة شرب المياه، وبخاصة أن الجو أصبح حارا للغاية.

وأضافت "كامل"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، اليوم السبت، "لازم ناخد حاجات تقلل من امتصاص السميات والدهون الكتير في الحلويات"، محذرة من الإفراط في تناول حلوى العيد، إذ أن القطعة الواحدة من الكعك والبسكويت تحتوى على من 200 سعر حراري إلى 500 سعر.

وتابعت، أن احتياج الشخص البالغ من السعرات الحرارية يبلغ 1500، وبالتالي يفضل الحصول على واحدة فقط من الكعك والبسكويت في فترة الصباح، وتناول الخضروات والفواكه للتخص من الدهون وتناول مشروبات حارقة مثل الشاى الأخضر والنعناع والقرفة والينسون.

وأوضحت، أنه يمكن زيادة البروتين فى وجبة الغذاء مع تقليل المقليات والنشويات، والابتعاد عن الرنجة والفسيخ وبخاصة فى ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، وفي فترة الحر التي يحتاج الجسم فيها إلى كميات كبيرة من المياه.

وأردفت: "يفضل الحصول على زبادى وفواكه في فترة الليل والتمشية، والعمل على التخلص من الوزن الزائد لأن الدراسات العلمية أثبتت أن 50% من مصابى السمنة يكونون معرضين للإصابة بفيروس كورونا المستجد"، موضحة أن نسب دخولهم العناية المركزة بنسية 75%.

وأكدت، على ضرورة الابتعاد عن الريجيم السريع، لكن يمكن الالتزام بهذا النوع من الحميات الغذائية لمدة أسبوع تحت إشراف طبيب، مشددة على أن زيادة الوزن تؤثر سلبأ على النفسية والنفس والنشاط.

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