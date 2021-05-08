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كشف ملابسات سرقة 450 ألف جنيه من أموال سيدة بالجيزة.. و"الصاحب السوء" لغز الجريمة

السبت 08/مايو/2021 - 12:35 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من إحدى السيدات، مقيمة بمحافظة الجيزة، باكتشافها سحب مبالغ مالية من حسابها بأحد البنوك من خلال إجراء العديد من العمليات الشرائية على مواقع التسوق الإلكتروني على شبكة الانترنت بدون علمها باستخدام بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بها بلغت قيمتها 450 ألف جنيه.

بالفحص توصلت جهود فرق البحث بإدارة مكافحة الجرائم المصرفية إلى أن وراء ارتكاب تلك الواقعة أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الجيزة، إذ قام المذكور باستغلال صداقته بنجل الشاكية وتردده على مسكنها لمقابلة نجلها المذكور، فقام بالحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بالشاكية، وقام عقب ذلك باستخدام تلك البيانات في إجراء العديد من العمليات الشرائية لبعض أجهزة الهواتف المحمولة والساعات والأجهزة المنزلية باستخدام بعض البرامج للتخفي حال دلوفه على مواقع التسوق الإلكتروني على شبكة الإنترنت دون علم الشاكية، بلغت قيمتها 450 ألف جنيه مصري.

عقب تقنيين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن الجيزة تم ضبط المتهم المذكور وبحوزته هاتف محمول، وبمواجهته أقرا بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وأضاف بقيامه بالتصرف بالبيع في بعض البضائع والمنتجات التي قام بشرائها واحتفاظه ببعض الهواتف المحمولة والساعات بمسكنه وبإرشاده تم ضبط 5 هواتف محمولة، 5 ساعات.

وبفحص الهاتف المحمول المضبوط بحوزته تبين أنه محمل بالعديد من الملفات التي تحوي على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني المستولي عليها والخاصة بالشاكية، العديد من أوامر الشراء على مواقع التسوق الالكتروني باستخدام بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بالشاكية، برامج تستخدم في أعمال القرصنة والاختراق والتخفي وتغير الأرقام التعريفية " IP" على شبكة الإنترنت، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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